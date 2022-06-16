«جامع» تفتتح جناح مصر في منتدى سان بطرسبرج نيابة عن «السيسي»

افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجناح المصري المشارك بفعاليات منتدى سانت بطرسبرج الدولي، حيث تشارك مصر كضيف شرف المنتدى والمنعقد خلال الفترة من 15ا حتى 18 يونيو الحالي.

منتدى سانت بطرسبرج الدولي

وشارك في مراسم الافتتاح: دينيس مانتروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، والسفير نزيه النجاري، سفير مصر بموسكو، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للجناح المصري، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري ياسر مصطفى، رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو، إلى جانب أنطون كوبياكوف رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، وألكسندر بيجلوف، عمدة مدينة سان بطرسبرج.

وقالت الوزيرة، إنّ مشاركة مصر كضيف شرف المنتدى في دورته الخامسة والعشرين، تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة السنوية بأعمال وفعاليات المنتدى منذ انطلاقه عام 1997، كما تأتي مصاحبة للاحتفال باليوبيل الفضي للمنتدى.

الهوية الحضارية والثقافية المصرية

وأشارت جامع، إلى أنّ الجناح المصري جرى تصميمه بما يعكس الهوية الحضارية والثقافية المصرية، كما سيستضيف الجناح العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية المهمة بين القطاع الخاص، التي تعكس المقومات الاقتصادية لمصر، وتسلّط الضوء على مقومات قطاع السياحة المصري، وكذا مجال التعليم، فضلا عن استعراض الفرص المتاحة في إطار المنطقة الصناعية الروسية في مصر.