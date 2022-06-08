«التجارة والصناعة»: حققنا أكثر من 32 مليار دولار صادرات لأول مرة في تاريخنا

قال ياسر جابر، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة، إن مصر بها الكثير من المنتجات ذات درجات عالية من الجودة، ودائما ما تكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، فضلا عن أننا نستطيع الاستحواذ على أسواق أكثر بفضل الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة، «مصر حققت أكثر من 32 مليار دولار صادرات لأول مرة في تاريخها».

جابر: لدينا العديد من الاتفاقيات التجارية مع الكثير من الدول

أضاف «جابر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن مصر لديها منظومة اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، ما يسمح بالنفاذ لأكثر من 2.5 مليار مستهلك حول العالم، «ده بيدي فرص كبيرة للصناعات المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية».

واستطرد: «لدينا 12 قطاع تصديري استطاع النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وهم الذين يتمتعون بالأولوية في التعامل مع الوزارة، حيث أن المجالات التي استطاعت النفاذ للتصدير تشمل صناعات هندسية وكيماوية ومواد بناء وغذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة».

الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع

وأوضح أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع في القطاعات الصناعية الموجودة، ومعظم تلك الصناعات لديها معدلات نمو أعلي ولا يوجد تراجع، «ده بيأكد قد أيه اهتمام الدولة بالقطاع ده، وفي نفس الوقت يكون عندنا القدرة في تحقيق معدلات أعلي سواء في الإنتاجية أو توفير فرص العمل والتصدير».

وتابع: «كل قطاعات الصناعة لديها معدلات نمو متصاعدة، كما وأن العامل الفني الماهر هو الركيزه الأساسية لنمو ونجاح أي صناعة، وبالتالي فتعمل الوزارة على هذا الملف من خلال مساعدة المصانع بالعمالة الفنية المدربة عبر مراكز التدريب المهني وإصلاح التعيلم الفني بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والعديد من الشراكات الأخرى».