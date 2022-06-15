وزيرة التجارة تصل إلى سانت بطرسبرج للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي

وصلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، إلى مدينة سانت بطرسبرج قادمة من مدينة جنيف السويسرية، بعد مشاركتها بفعاليات الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، للمشاركة في فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الذي يعقد خلال الفترة من 15 لـ18 يونيو الحالي.

منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي

ومن المقرر أن تفتتح الوزيرة، الجناح المصري في المنتدى، حيث تشارك مصر كضيف شرف المنتدى لهذا العام، من خلال جناح متميز يعكس الهوية والحضارة المصرية، كما تشارك الوزيرة في عدد من الفعاليات التي ستعقد على هامش المنتدى، إلى جانب لقاء بعض الشركات الدولية المشاركة.

الوفد المصري

ويضم الوفد المصري المشارك في الفعاليات، نزيه النجاري، سفير مصر بموسكو، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للجناح المصري المشارك بالمنتدى، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والوزير مفوض تجاري محمد السيد، مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري، والوزير مفوض تجاري ياسر مصطفى، رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو.