4 حيل منزلية تخلصك من الناموس وتجنبك الإصابة بأمراض خطيرة.. تعرف عليها

قبل أيام قليلة من بدء فصل الصيف، بدأ الناموس في الانتشار على نطاق واسع، ويعاني الكثير من المواطنين من لدغات الناموس التي قد تنقل لهم أمراضا خطيرة، جعلتهم يتساءلون عن ماهية تلك الأمراض، وكيف يمكن الوقاية منها والقضاء على الناموس في المنزل.

تواصلت «الوطن» مع الدكتور عبد الرحمن محمد، أخصائي أمراض الباطنة لمعرفة الأمراض الخطيرة التي قد تنقلها لدغة الناموس، واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير ما هي تلك الأمراض، وكيف يمكن التخلص من الناموس في المنزل، كالتالي:

الأمراض التي تنقلها لدغة الناموس

قال الدكتور عبد الرحمن محمد، أخصائي أمراض الباطنة إن هناك عدد من الأمراض الخطيرة التي قد تنقلها لدغة الناموسة للإنسان، وتتمثل تلك الأمراض في الآتي:

1- الحمى الصفراء

يعد مرض الحمى الصفراء من أكثر الأمراض التي يتأثر بها الإنسان عند التعرض للدغة الناموس، ويبدأ ظهور الأعراض على المريض بعد عدة أيام من اللدغة، وتتمثل أعراضه في «الحمى، الصداع، التقيؤ، الدوار، الإمساك، والشعور بألم شديد في العضلات»، وعندما يتم تشخيص الحالة يجب على الفور معالجتها، حتى لا يصل الأمر إلى الإصابة بالالتهاب السحائي.

2- حمى غرب النيل

وأوضح أخصائي أمراض الباطنة أن هناك نوع آخر من الحمى قد يصيب الإنسان عندما يتعرض لـ لدغة الناموس وهي حمى غرب النيل، ويعد هذا المرض أكثر خطورة على فئة كبار السن، أو الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي، ومن الممكن أن يؤدي الإصابة إلى الإصابة بالالتهاب السحائي أيضا.

3- ملاريا

ويعد مرض الملاريا من أبز الأمراض التي يصاب بها الإنسان بعد التعرض للدغة الناموسة، ولا يمكن الاستهانة به على الإطلاق، إذ أن أعراض الإصابة به شديدة، وقد تؤدي للوفاة في حالة عدم العلاج.

أفضل الطرق المنزلية للتخلص من الناموس

هناك العديد من الطرق المختلفة والتي يمكن صناعتها في المنزل والتي تساعد على القضاء على الناموس في المنزل وتتمثل في الآتي:

1- استخدم رذاذ الثوم للسيطرة على الناموس

لا يستطيع الناموس تحمل رائحة الثوم على الإطلاق، وعندما يتم استخدام رذاذ الثوم للقضاء على الناموس، فنجد أن تواجده في المنزل قل كثيرا.

2- استخدام الماء والصابون

ينجذب الناموس كثيرا للماء، ولكن عندما يكون بها صابون تقضي الفقاعات الخاصة بالصابون تماما عليها، لذلك يمكن وضع إناء به ماء وصابون، حتى ينجذب له الناموس ويتم القضاء عليه.

3- خليط الليمون وزيت جوز الهند

ويعمل خليط الليمون وزيت جوز الهند على القضاء على الناموس، ويمكن استخدامه كطريقة منزلية سريعة وفعالة للقضاء على الناموس خلال فصل الصيف.

4 - زيت اللافندر والفانيليا وعصير الليمون

ويساعد زيت اللافندر في التخلص من الناموس بشكل سريع، وعندما يتم إضافة عصير الليمون والفانيليا عليه يساهم في التخلص منه بشكل أسرع.