جوني ديب يعود إلى المحكمة مرة أخرى في يوليو المقبل.. اعرف السبب

يعود النجم الأمريكي جوني ديب إلى قاعة المحكمة مرة أخرى في لوس أنجلوس، بينما يتولى المحامين كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو الدفاع عن موكلهم ضد مزاعم الاعتداء على أحد أعضاء فريق فيلم «City of Lies» أثناء التصوير في عام 2017، وتبدأ جلسات المحاكمة يوم 25 يوليو المقبل، ومن المتوقع أن يدلي «ديب» بشهادته.

وسبق أن تقدم جريج بروكس، المعروف بـ«روكي»، دعوى قضائية ضد جوني ديب في عام 2018 في مقاطعة لوس أنجلوس، مدعيا أن نجم قراصنة الكاريبي ضربه أثناء تصوير الفيلم، مطالبا بالتعويض عن الأضرار بما في ذلك الاعتداء والضرب، والإلحاق المتعمد بالضيق العاطفي، والإهمال، بالإضافة إلى خلق بيئة العمل العدائية والفصل غير المشروع والانتقام.

مزاعم اعتداء عنف جديدة ضد جوني ديب تعيده إلى المحكمة

وقال «بروكس»، في شكواه، إن «ديب» أراد تمديد تصريح التصوير في فندق «باركلي» في لوس أنجلوس، وطلب منه المخرج براد فورمان أن العمل قد انتهى هذا اليوم، وأن مشهد «ديب» التالي سوف يكون الأخير، وعندما أخبر الممثل الأمريكي بذالك زعم أن «ديب» اقترب منه وقال: «من أنت؟ ليس لديك الحق في إخباري ماذا أفعل».

وادعى «بروكس» أنه ظل هادئًا ومهنيًا، وأن «ديب» استمر في الصراخ عليه ولكمه مرتين في الجانب الأيسر السفلي من القفص الصدري مما تسبب له في الألم، وقال له: «سأمنحك 100 ألف دولار لتكمني على وجهي الآن»، مشيرا إلى أنه كانت تفوح منه رائحة كريهة من الكحول، وأوضح في الدعوى أن طلب منه التوقيع على تعهد بعدم مقاضاة ديب أو فريق الإنتاج بسبب تلك الواقعة، وعندما رفض تم طرده من العمل.

المخرج براد فورمان: «ديب» لم يضرب أي شخص في «City of Lies»

ومن جانبه، علق براد فورمان، مخرج «City of Lies»، على تلك الواقعة: «تجربتي مع جوني ديب هي جوهرة مطلقة، إنه إنسان رائع ورائع ولم يقم بضرب أي شخص في موقع التصوير أو أي شيء من هذا القبيل، تلك الإدعاءات ليست إلا هراء».