تنازل جوني ديب لآمبر هيرد عن الـ10 مليون دولار مرهون بشرط.. تعرف عليه

لم يسدل ستار النهاية على فصول العلاقة بين جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، وذلك بعد ما كشف محامو النجم الأمريكي أن تنازل جوني ديب لآمبر هيرد عن مبلغ التعويضات المقدر بـ10.3 مليون دولار قيد الدراسة في الوقت الحالي، خاصة أنه لا يبحث عن الأموال ولكنه كان يرغب في استعادة سمعته مرة أخرى بعد الاتهامات بالعنف الجسدي والجنسي التي طاردته على مدار 6 سنوات.

وجاءت فكرة تنازل جوني ديب لآمبر هيرد عن التعويضات التي أقرتها المحكمة له، بعد أن صرحت محاميتها إيلين بريدهوفت، أن موكلتها لا تمتلك هذا المبلغ وتخطط لاستئناف الحكم مرة أخرى.

المحامي بنيامين تشيو يكشف شرط تنازل جوني ديب لآمبر هيرد

ومن جانبه، ألمح بنجامين تشيو، محامي جوني ديب، في لقاء تلفزيوني في برنامج «Good Morning America»، أن تنازل جوني ديب لآمبر هيرد عن التعويضات التي تتجاوز 10 ملايين دولار، قد يأتي ضمن تسوية توافق «هيرد» على عدم استئناف القضية مقابل تنازل «ديب» عن أي أضرار مالية، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل»

وأضاف: «لا نستطيع الكشف عن المحادثات التي تتم بين المحامين والموكل، ولكن كما شهد (ديب) وأوضحنا في المرافعات الختامية لم يكن الأمر يتعلق أبدًا بالمال بالنسبة له، كان يتعلق الأمر باستعادة سمعته، وقد حدث ذلك».

تنازل جوني ديب لآمبر هيرد عن تعويض الـ10 مليون

وأعلنت هيئة محلفين بمحكمة مقاطعة فيرفاكس، في الأول من يونيو أن آمبر هيرد قد شوهت سمعة جوني ديب في مقال رأي نشرته في واشنطن بوست عام 2018 وصفت فيه نفسها كشخصية عامة تمثل العنف المنزلي، وحصل «ديب»، الذي رفع دعوى على هيرد مقابل 50 مليون دولار.

وصدر قرارا من المحكمة بتعويض جوني ديب بمبلغ 10.35 مليون دولار، لأن قانون فيرجينيا يضع حد أقصى للأضرار العقابية يبلغ 350 ألف دولار.