إشادات عديدة بأغنية جوني ديب الجديدة: مدهشة ومأساوية

ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة حصدتها أغنية «This is a Song for Miss Hedy Lamarr» التي قدمها النجم الأمريكي جوني ديب خلال الأيام الماضية، ضمن الألبوم الموسيقي الذي يجمعه بعازف الجيتار جيف بيك، بعنوان «18» والمقرر إطلاقه يوليو المقبل، الذي يعتبر أول أعماله الفنية بعد انتصاره في المعركة القانونية ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

وتعتبر «This Is A Song For Miss Hedy Lamarr» الأغنية الرئيسية للألبوم، والتي كتب كلماتها جوني ديب بنفسه، ويوجه من خلالها تحية للممثلة والمخترعة الراحلة هيدي لامار، ولاقت الأغنية، التي وصلت مشاهداتها إلى نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها على «يوتيوب»، إعجاب عدد كبير من المتابعين على المنصات الإلكترونية المختلفة.

جوني ديب يطرح أول أغاني ألبوم «18» مع جيف بيك

وعبر الجمهور عن إعجابهم بالأغنية التي قدمها جوني ديب، وتوالت التعليقات حيث قال أحد المتابعين: «أحب هذه الأغنية بصدق.. أتمنى أن سماعها في حفل الهواء مباشرة»، وأضاف آخر: «هذه الاغنية جميلة وكلماتها قوية جدا»، وأثنت سيدة على الأغنية، قائلة: «لم أستمع أبدًا إلى أي من أغانيك ولكن هذه الأغنية أصابتني بالقشعريرة، كان هذا جميلًا وأنا من الصعب إرضائي للغاية بشأن الموسيقى التي أستمع إليها».

وكشف المتابعون أنهم يواصلون الاستماع إلى الأغنية، حيث أوضح أحدهم: «استمعت إلى الأغنية أكثر من مائة مرة، أغنية مذهلة، عزف جيف بيك على الجيتار استثنائي».

الجمهور عن أغنية جوني ديب: صادقة وجميلة وكلماتها قوية جدا

بينما يرى البعض أن كلمات الأغنية لم تكن عن هيدي لامار فقط، بل كشفت الكثير عن النجم الأمريكي، «جوني كلماتك كان لها تأثير عميق عليّ، أشعر وكأنك لم تكن تكرم هذه المرأة الرائعة فحسب، بل كنت تخبرنا بألمك وصراعاتك، الأغنية جميلة ومأساوية في نفس الوقت، وآمل أن تكون كتابة هذه الكلمات قد ساعدت في تهدئة قلبك أيضًا بالطريقة التي تناسبنك»، متابعا: «أنت مدهش وجيف مذهل في طريقة عزفه على الجيتار، لا استطيع انتظار ألبومكم يا شباب، الكثير من الاحترام لاثنين من الموسيقيين الرائعين».

وأضاف آخر: «هذه أغنية جميلة، يمكنك أن تقول أن الكلمات هي انعكاس لما مررت به وكيف أثرت عليك، نحن عالمك ونؤمن بك جوني، هذه الأغنية حقًا لك سيد جون كريستوفر ديب».