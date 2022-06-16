بدء فعاليات مؤتمر وزارة الهجرة لإطلاق مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»

بدأت فعاليات إطلاق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»، بعرض فيلم تسجيلي، للمبادرة، بصوت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يتضمن: «خايف تتكلم ولا مش عاوز تتكلم، طيب لو لاقيت اللي يسمعك هتتكلم، اتكلم قبل فوات الأوان..».

حيث أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، هذه المبادرة، بالتعاون مع مؤسسة «شيزلونج»، الرائدة في مجال الصحة النفسية.

تقديم الدعم النفسي للمواطنين في الخارج

وقال محمد علاء، المدير التنفيذي لمؤسسة شيزلونج، إنه سعيد باهتمام الدول المصرية بتقديم الدعم النفسي لمواطنيها في الخارج، ووضع الصحة النفسية العامة ضمن الأجندة المصرية، واهتمام الرئيس بالشباب.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة «شيز لونج»، أن مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»، مبادرة وطنية قومية.