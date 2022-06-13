«الهجرة» تعلن نتيجة طلاب «طب الأسنان» العائدين من أوكرانيا

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نتيجة امتحان الطلاب العائدين من أوكرانيا بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس والذي انعقد يوم الثلاثاء 24 مايو 2022، وذلك وفقا لنتائج مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

تفاصيل امتحان الطلاب العائدين من أوكرانيا

وجدير بالذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، كانت قد حددت عددا من الأيام، لانعقاد امتحانات تحديد المستوي، للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، لاستكمال الدراسة فى الجامعات المصرية الأهلية والخاصة.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمصريين بالخارج، من خلال التواصل المستمر معهم، وإطلاق الخدمات والمبادرات المختلفة لهم، بهدف ربطهم بوطنهم الأم.