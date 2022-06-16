سفير مصر ببرلين: الجامعة الألمانية في القاهرة قلب التعاون المصري الألماني

أكد السفير خالد جلال سفير مصر فى ألمانيا أن التعليم أصبح قلب التعاون المصرى الألمانى وأن الشراكة بينهما قائمة على التكنولوچيا خاصةفى ضؤ أن مصر تتحرك من الاقتصاد التقليدى إلى الإقتصاد التكنولوچى وهو ما يحتاج إلى تعليم يتجاوب مع كل المتطلبات والمتغيرات وتدريب الخريجين

وقال سفير مصر فى برلين فى كلمة له خلال الاحتفال بمرة ٢٠ عاما على انشاء الجامعة الالمانية والذى اقيم بمقر الهيئة الالمانية العلمية للتبادل العلمى بمدينة بون والذى شهده الدكتور اشرف منصور رئيس الجامعة الالمانية بالقاهرة وممثلون عن وزارتى الخارجية والتعليم العالى بالمانيا وعدد من الشخصيات البرلمانية والاكاديمية والقيادات الاعلامية ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة

وقال سفير مصر لدى المانيا أن مصر تولى اهتماما كبيرا بقوتها البشرية وحسن اعدادها علميا لتواكب بهم التعامل مع احدث تطورات ومتغيرات العصر والقدرة على مواجهة كافة التحديات بهذا الشان لا سيما فى ضؤ النهضة التنموية الكبيرة التى تشهدها مصر فى كافة المجالات وقال انه من هذا المنطلق يأتى دور الجامعة الالمانية بالقاهرة التى تمتلك الكثير من التميز فى المستوى العلمى خاصة وأن خريجيها اصبحوا الان سفراء حقيقيين فى مسيرة العمل والعلم فى مصر كل أنحاء العالم ومن حانبه قال السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية ان الجامعة الألمانية حققت الكثير من قصص النجاح بالعمل الجاد والتفاني و اعداد الطلاب لسوق العمل خاصة وأن لدينا فى مصر ٧ مدارس ألمانية بما يدعم الإستثمار الهام فى التعليم واضاف..

لدينا شباب يحتاج تعليم عالى الجودة مؤكدا أن الجامعات جزء من رؤية مصر ٢٠٣٠ ومع التزايد السكانى بات من الضرورة وجود جامعات جديدة تلبى احتياجات الشعب فى المسيرة العلمية لابنائه بشكل عام باعتبارها المحرك الرئيسى للتطور الإقتصادى والإجتماعى مشيدا فى هذا الصدد بقصة نجاح الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس امناء الجامعة الالمانية بالقاهرة وشركاؤه فى النجاح فى انشاء الجامعة الالمانية على اعلى مستوى عالمى من الاداء التعليمى الذى يواكب احدث علوم العصر ونهضته .

وقال الدكتور كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن علاقات مصر وألمانيا بدأت منذ عام ١٩٦٠ عن طريق المنح وتبادل الطلاب وتم بناء جسور للتواصل والحوار بين البلدين وشراكة فى كثير من المشروعات ولدينا علاقات اقتصادية قوية مع ألمانيا تتمثل فى وجود ١٦٠٠ شركة ألمانية فى مصر ٠

وأكد أن التحديات العالمية مثل التغيير المناخي وتحديات الطاقة تفرض التعاون لمواجهتها بطرق مبتكرة من خلال الجامعة الألمانية بالقاهرة باعتبارها مركز الشراكة وتعطى هذا الأمل بهذا الشان وأوضح الدكتور كاي زيكس السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمى أن كورونا اثبتت أن التبادل العلمى والأكاديمي هام جداً فى تطوير الفاكسين ورقمنة المناهج العلمية وأن الشراكة العلمية شعلة من نور خاصة ونحن نحتفل ب ٧٠ عام للتعاون الدبلوماسى بين مصر وألمانيا وأن فكرة الجامعة الألمانية ظهرت منذ عام ١٩٩٤ والآن لدينا عدد لا يحصى من الخريجين فى اكبر جامعة ثنائية القومية خارج حدود ألمانيا وأضاف أن كورونا والحرب الاوكرانية الروسية اكدا حتمية وضرورة الشراكة الجيدة لتجاوز كل المصاعب.