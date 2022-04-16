مصر وألمانيا يطلقان شعارا مشتركا لمرور 70 عاما على إقامة العلاقات بين البلدين

أطلقت وزارتا الخارجية المصرية والألمانية شعاراً مشتركاً للاحتفال بمرور ٧٠ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذي يوافق يوم ١٦ أکتوبر ١٩٥٢، وجاء إطلاق الشعار قبل ستة أشهر من هذا التاريخ ليكون بمثابة إشارة البدء لعدد من الفعاليات التي تعتزم سفارتا البلدين تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

وصرح السفير خالد جلال، سفير جمهورية مصر العربية في ألمانيا، بأن الشعار تم تصميمه بالتعاون بين السفارة المصرية في برلين ووزارة الخارجية الألمانية بما يعكس العلاقة الوطيدة بين البلدين.

وأضاف السفير المصرى بأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية المصرية في برلين ومدن أخرى بألمانيا، وبما يعزز أيضاً من جهود الترويج السياحي المصري في السوق الألماني.