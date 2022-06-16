وزيرة الهجرة: «شيزلونج» تتيح الدعم النفسي للشباب المصري بالخارج مجانا

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن اهتمام الوزارة بملف المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، وتعريفهم بمفهوم الأمن القومي المصري.

و أشارت وزيرة الهجرة، إلى إنه لأول مرة نجد شباب يقفوا أمام رئيس الجمهورية، للحوار معه، وذلك خلال مؤتمرات شباب العالم، ووجود الشباب في البرلمان، حيث أن الدولة المصرية، أصبحت تعطي مساحة سياسيا واجتماعيا للشباب.

المصريين بالخارج في حاجة للتأمين والدعم النفسي

مضيفة: «انتبهنا مؤخرا في ظل جائحة كورونا، وأزمة الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا، وبدأنا نشعر أن الشباب المصريين الدارسين بالخارج، محتاجين لتأمينهم ودعهم نفسيا، ضد أي شعور أو افكار مغلوطة في الخارج».

خدمات منصة شيزلونج مجانية

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن بروتوكول التعاون مع مؤسسة «شيزلونج»، ضمن مبادرة «اتكلم ماتخافش.. مصر معاك»، عبارة عن منصة إلكترونية، تتيح الخدمة مجانا.

وتابعت: «الغلط بيحصل لكن سرعان ما نصحح الغلط، عشان نقدر نقوم وقت ما نقع».

جاء ذلك على هامش إطلاق السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة جديدة بعنوان «اتكلم.. ماتخافش.. مصر معاك»، لدعم الصحة النفسية للشباب المصري بالخارج.