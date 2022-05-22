إحالة ترزي لمستشفى الصحة النفسية ببنها للكشف على قواه العقلية.. حرق شقيقه

قررت محكمة جنايات بنها، إحالة ترزي لمستشفى الصحة النفسية، وعرضه على لجنه ثلاثيه لبيان سلامة قواة العقلية، لقيامه بقتل شقيقه بقرية الناصرية بطوخ، بأن سكب مادة سريعة الاشتعال عليه وأشعل فيه النيران.

وأجلّت المحكمة نظر القضية لحين ورود تقرير اللجنة حول سلامة المتهم عقليا من عدمه، وحددت جلسة اليوم الثاني من يوليو لإيداع التقرير.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر كمال الدين رئيس محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب ومدحت مجدي مكي ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

امر إحالة المتهم للجنايات

وأحال المستشار فخري خيري، المحامي العام لنيابات شمال بنها المتهم، ويدعى «مجدي ع ع»، 36 سنة، ترزي، لمحكمة الجنايات، لأنه قتل عمداً شقيقه ويدعى «حمادة ع ع»، مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على ذلك، إذ أحضر جالونا ممتلئا بمادة معجلة للاشتعال إثر مشاجرة مع شقيقه بسبب خلافات سابقة بينهما، وتوجه إليه وأثناء سيره تقابل معه وجدد الاشتباك معه، وإثر ذلك سكب تلك المادة على جسد المجني عليه وأشعل فيه النيران، متجرداً من كل مشاعر الإنسانية، فالتهمت النيران جثمان المجني عليه.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بارتكابه الواقعة، وأنه وشقيقه المجني عليه دائمي الخلافات فيما بينهما منذ أكثر من عشرة أعوام، وذلك لتعديه الدائم عليه وزوجته بالسب.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه ضاق ذرعا بأفعال شقيقه المجني عليه، فأحضر عبوة وذهب لإحدى محطات الوقود، وقام بتعبئة مادة سريعة الاشتعال وسكبها على شقيقه، وأشعل به النيران وذلك على إثر المشكلات الدائب على افتعالها.