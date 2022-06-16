طارق عامر: مصر استرجعت قوتها من الاحتياطيات النقدية بعد جائحة كورونا

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن أزمة فيروس كورونا تم العمل فيها على محورين للسيطرة على نتائج هذه الأزمة من خلال ضخ أموال ضخمة وكمية من السيولة لقطاعات الاقتصاد خصوصا القطاع الخاص وقطاع الأفراد للحفاظ على العمالة من فقدان فرص العمل.

وأضاف محافظ البنك المركز المصري، خلال حديثه بالاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أن الحكومة والبنك المركزي ضخوا أموال كثيرة لدعم الاقتصاد، وإصدار خطابات ضمان للبنوك المصرية لضمان هذه المخاطر، التي تم تحملها من البنك المركزي لتشجيع البنوك لضخ السيولة بظروف صعبة كانت البنك تخشى من المخاطر.

طارق عامر: البنك المركزي تحمل مخاطر أزمة جائحة كورونا

وتابع أن خسائر نسب التشغيل كانت ضعيفة جدا وبنفس الوقت كان من المهم الحفاظ على المستويات العامة للأسعار، مشيرا إلى وجود صدمة نقدية في ذلك الوقت لأن أسواق الأموال الدولية حدث بها تحركات للخارج، وبالتالي تدخل البنك المركزي بالاحتياطات النقدية وفضل أن يتدخل ليحافظ على مستويات أسعار الصرف ويجنب المجتمع صدمة أسعار الصرف، وبالتالي نجحت هذه السياسة وعادت هذه الأموال فيما بعد في عام 2020.

وشدد محافظ البنك المركز المصري طارق عامر على أن مصر مرت بهذه الأزمة وخرجت منها واسترجعت قوتها من الاحتياطيات النقدية.