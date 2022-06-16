وزير الكهرباء يلتقي بممثلي شركة الفنار السعودية للطاقة لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس جمال محمد وادي الرئيس التنفيذي لشركة الفنار السعودية للطاقة والمهندس محمود عبد الفتاح المدير الإقليمي لشركة الفنار العالمية للتطوير والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.

عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية

أكد الدكتور شاكر على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع المملكة العربية السعودية، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون في مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وكيفية الاستفادة منهما في التصنيع والتصدير وأيضا التوسع في تركيب العدادات الذكية.

وأشاد المهندس جمال محمد وادي الرئيس التنفيذي لشركة الفنار السعودية للطاقة بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات معرباً عن رغبته في الاستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية في مجالات الطاقة المختلفة.

إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتوطين صناعة توربينات الرياح

واستعرض المهندس محمود عبد الفتاح المدير الاقليمي لشركة الفنار العالمية للتطوير نشاط الشركة واستثمارات الشركة في عديد من الدول واستعرض عرض تقديمي عن إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتوطين صناعة توربينات الرياح.

وأشار إلي التعاون القائم بين الجانبين وأبرزها محطة الطاقة الشمسية في مجمع بنبان وتطلعه إلى زيادة التعاون بين الجانبين، كما أوضح إمكانية زيادة حجم التعاون مع القطاع في إعادة تأهيل المحطات الحالية وتنمية مشروعات الطاقات المتجددة معرباً عن استعداده التام للبدء في التعاون في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الدكتور شاكر أنه يجرى حالياً تحديث الاستراتيجية المصرية للطاقة نظراً للمستجدات التي طرأت على مجال الطاقة المتجددة ومصادرها المختلفة وإمكانات مصر في هذا المجال.

وأكد على الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وفي نهاية اللقاء رحب الوزير بالتعاون مع الشركة السعودية معرباً عن استعداد القطاع التام للتعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين.