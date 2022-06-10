ارتفاع أسعار الوقود يدفع المستخدمين إلى شراء السيارات الكهربائية

دفع ارتفاع أسعار الوقود، الكثير من الناس للتفكير في شراء سيارة كهربائية، في محاولة لتوفير ميزانية الوقود، خاصة بعد وصول أسعار الغاز إلى ما يقارب 5 دولارات للجالون في المتوسط​​، وفقًا لـ «AAA».

شراء سيارة جديدة لتوفير المال على الوقود

ومع ذلك، ليس من المنطقي شراء سيارة جديدة فقط لتوفير المال من ميزانية الوقود، حيث إن تكلفة السيارات الجديدة أعلى، ولكن إذا كنت بالفعل تنوي شراء سيارة جديدة، فقد تكون السيارات الكهربائية خيارًا ممتازًا.

وقال كريس هارتو مدير جمعية السيارات الأمريكية American Automobile Association: «أظهرت معظم تحليلاتنا أنه، من منظور مالي، إذا كنت تشتري سيارة جديدة، فمن المنطقي جدًا بالنسبة لمعظم الناس أن يفكروا بقوة على الأقل في سيارة كهربائية إذا كانت تناسب أسلوب حياتهم».

600 دولار سنويا تكلفة شحن سيارة بالكهرباء مقابل 2900 للوقود

على سبيل المثال، تقدر وكالة حماية البيئة أنه سيكلف حوالي 2900 دولار سنويًا بالنسبة للأمريكي العادي لتزويد سيارة 2022 BMW 430i سيدان، (يحصل الطراز الأساسي من الفئة 4 سيدان على 28 ميلاً لكل جالون في القيادة المشتركة بين المدن والطرق السريعة، ويستخدم وقودًا ممتازًا، والذي تحسبه وكالة حماية البيئة بمتوسط ​​وطني يبلغ حوالي 5.39 دولارًا للغالون)، والتكلفة التقديرية لتزويد سيارة BMW i4 بالوقود 2022 تبلغ تكلفة eDrive40 ، التي هي في الأساس نفس السيارة ولكنها تعمل بالكامل بالكهرباء ، حوالي 600 دولار لمدة عام، هذا هو خمس التكلفة.

أسعار الكهرباء في أدنى مستوياتها

تفترض هذه التكاليف أيضًا معدلًا معينًا للكهرباء، وتكاليف الكهرباء بينما أقل بكثير بشكل عام لكل ميل من البنزين، تختلف كثيرًا من مكان إلى آخر، وحتى في الوقت من اليوم.

يمكن ضبط العديد من السيارات الكهربائية ، بمجرد توصيلها ، لبدء الشحن فقط عندما تكون أسعار الكهرباء في أدنى مستوياتها ، كما لو كنت تزود سيارتك التي تعمل بالبنزين بالوقود فقط عندما كانت الأسعار في المضخة في أدنى مستوياتها.