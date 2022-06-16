مفوض الاتحاد الأفريقي: سنضع استراتيجية لتعزيز استثمارات صناعة السيارات

قال ألبيرت موشانجا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، إنّ الأمر الذي ستعتمد عليه القارة هو التصنيع، خاصة صناعة السيارات، حيث سيتم وضع استراتيجية والعمل على فتح الأسواق وتعزيز الاستثمارات في صناعة السيارات.

اجتماعات البنك الأفريقي

وأضاف موشانجا، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة: «جرى إتاحة نحو مليار دولار من خلال الاستثمار في هذه الآليات، والمسألة تتعلق بالتنوع في التصدير، ففي أفريقيا وتحديدا عام 2017، كانت نسبة التجارة 6%، والآن حققت نسبة أعلى من ذلك».

الاستثمارات في أفريقيا

وتابع: «يجب أن نعمل مع بنوك التصدير الأفريقية من أجل الوصول إلى خطة تنمية تصديرية وبرامج للعمل في هذا الشأن، ونتوقع الكثير من العوائد والاستثمارات في أفريقيا، وأن يكون هناك إنتاج رفيع المستوى».