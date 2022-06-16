ماذا يعني وقف قيود كورونا للقادمين من الخارج لمصر؟.. اعرف التفاصيل

لم يعد اصطحاب شهادة رسمية معتمدة بشأن التحصين بكامل جرعات فيروس كورونا المستجد، أو نتيجة تحاليل الـPCR، شرطا لدخول مصر، بعدما أقرت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلغاء قيود دخول الأجانب والمصريين الموجودة في المادة رقم 7 من القرار رقم 1 لسنة 2021 لـ«لجنة إدارة أزمة الأوبئة».

مجلس الوزراء: وقف قيود كورونا للقادمين من الخارج بسبب الوضع الوبائي

وأرجع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح، خلال اجتماعها اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد ومتحوراته في مصر والعالم، بحسب تصريحات له عقب اجتماع «اللجنة» اليوم.

الصحة: مصر تمر بأفضل فترات الوضع الوبائي

وتراجعت حدة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته في مصر، حتى قال القائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، في تصريحات تليفزيونية سابقة له، إن الوضع الوبائي في مصر يمر بأفضل أوقاته منذ بدء الأزمة.

وتوقفت وزارة الصحة والسكان، عن إصدار تقارير الوضع الوبائي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، بعد أشهر من إصداره بشكل يومي، ثم تحوله للإصدار الأسبوعي، ثم توقف إصداره عقب انخفاض الإصابات والوفيات بكورونا لأقل حد من انتشار الوباء بمصر والعالم.

الصحة العالمية: نعيش المرحلة الأخيرة في الجائحة

ويرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنقطة شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، بحسب تصريحات إعلامية نقلتها عنه وسائل إعلامية قبل ساعات، إن العالم حالياً في «المرحلة الأخيرة» من «جائحة كورونا»، مرجعا ذلك إلى انخفاض وفيات كورونا حول العالم.

إلغاء شرط التحصين ضد كورونا أو تحاليل الـPCR قبل دخول مصر

وبالعودة إلى القرار رقم 1 لسنة 2021، الصادر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، المنشور في عدد الجريدة الرسمية للبلاد 24 مكرر ب، والصادر في 8 ديسمبر الماضي؛ فإن تلك المادة من قرار «اللجنة»، كانت تحظر دخول الأفراد الأكبر من 12 عاماً إلى مصر دون «اللقاح أو الـPCR»، وهو القرار الذي وافقت لجنة إدارة الأزمة على إلغائه اليوم.

وكان القرار، الذي وافقت لجنة «الأوبئة» على إلغائه اليوم، يمنع دخول الجميع من الخارج، سواء المصريين أو الأجانب، عبر المطارات، أو الموانئ البحرية، أو البرية، دون شهادة التحصين ضد كورونا، شريطة أن تكون تلك اللقاحات معتمدة، إما من هيئة الدواء المصرية، أو منظمة الصحة العالمية.

وفي حال عدم اصطحاب الوافد من الخارج لتلك الشهادة، كان القادم من الخارج يجب أن يمتلك شهادة حديثة بسلبية إصابته بفيروس كورونا المستجد، سواء تحاليل الـPCR، أو غيرها من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وكانت الحكومة المصرية تتخذ إجراء تيسيريا على القادمين من الخارج، حال عدم وجود شهادة «التحصين»، أو «سلبية الإصابة»، بإمكانية إجراء تلك التحاليل في المنافذ البرية والبحرية، والمطارات، بمقابل مادي.

ومن المُقرر، أن تنشر الجريدة الرسمية، قراراً للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوصفه رئيساً للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بشأن إلغاء «المادة السابعة» من القرار رقم 1 لسنة 2021، والذي بمقتضاه كان يتم تطبيق «قيود كورونا» على القادمين من الخارج لمصر.