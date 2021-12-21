لجنة الأوبئة تشترط التطعيم ضد كورونا أو تحليل «pcr» لدخول مصر

أخطرت اللجنة العليا لادارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، وزارة السياحة والآثار، بأولى قرارتها والخاصة بحظر دخول جميع القادمين إلى مصر من المصريين أو الأجانب، سواء برا أو جوا أو بحرا، إلا بعد التأكد من حصولهم على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، أو من هيئة الدواء المصرية، او يكون مصحوبا بما يفيد سلبية نتيجة تحليل «pcr» كورونا أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا.

وفى سياق متصل قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج، وبخاصة من الدول الأوروبية، والتي تراجعت بصورة كبيرة حاليا بسبب متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، لافتا إلى أن نسب الإشغالات حاليا بفنادق الغردقة لا تتعدى الـ 40%.

إلغاء العديد من الحجوزات الوافدة للغردقة من أوروبا

وأضاف لـ «الوطن»، أن العديد من الدول الأوروبية المصدرة للسياح إلى مصر مثل ألمانيا وبريطانيا، ألغت العديد من حجوزاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، خلال شهري ديسمبر الجارى، ويناير المقبل بسبب متحور «أوميكرون»، الذى تسبب فى زيادة نسب الإصابات بفيروس كورونا فى أوروبا، لافتا إلى أن الشركات الروسية قللت عدد رحلاتها إلى المنتجعات السياحية المصرية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء حاليا بنحو 50%.

الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية

وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إلى أن كل المنشآت الفندقية والسياحية بالبحر الأحمر ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحا أن اللجان التفتيشية التى تسيرها وزارة السياحة بشكل دورى تقوم بمراقبة التزام المنشآت بتنفيذ تلك الإجراءات، وفى حال مخالفتها يتم توقيع عقوبات على المنشآت المخالفة تصل إلى الإغلاق، وإلغاء الترخيص حال تكرار المخالفة.