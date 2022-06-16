موعد صلاة عيد الأضحى 2022.. تبدأ بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 يتصدر محركات البحث الإلكتروني، فهو من أكثر الأسئلة المتداولة للبحث عنها، إذ جرى تحديد موعد عيد الأضحى 2022، وفق الحسابات الفلكية، فحسب ما أعلنته المحكمة العليا السعودية أن الأربعاء الموافق 1 يونيو الجاري هو غرة شهر ذي القعدة 1443هـ، وبناء على ذلك سيكون تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022

لم تعلن دار الإفتاء المصرية موعد صلاة عيد الأضحى 2022، إذ تقوم الدار بنشره عقب تحديده عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومن المقرر أن يوافق عيد الأضحى 2022، عيد الأضحى السبت 10 ذي الحجة الموافق 9 يوليو، أو اليوم الثاني و هو السبت 9 يوليو 2022، حال عدم ثبوت هلال شهر ذي الحجة حيث يبدأ الشهر حينها يوم الجمعة 1 يوليو فيكون يوم عرفة 9 ذي الحجة السبت 9 يوليو وعيد الأضحى 10 يوليو 2022.

تحديد موعد صلاة عيد الأضحى 2022

وبخصوص تحديد موعد صلاة عيد الأضحى 2022، كانت دار الإفتاء المصرية ذكرت من قبل أن موعد صلاة عيد الأضحى يكون في المعتاد بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة، وحتى قبل أذان الظهر بثلث الساعة، فإذا دخل وقت الظهر فلا تصلى.

ضوابط صلاة عيد الأضحى

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلف جميع جميع مديريات الأوقاف بإعداد خطة صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة، وتحديد الإمام الأساسي والإمام الاحتياطي لكل ساحة أو مسجد من المساجد الكبرى والجامعة.