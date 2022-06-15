موعد إجازة عيد الأضحى المبارك والعطلات المتبقية في 2022

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بدأ الكثير من المواطنين يتسائلون عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وخصوصا بعد إعلان معهد البحوث الفلكية أن غرة شهر ذي الحجة، الخميس 30 يونيو الجاري، ليفصلنا عن العيد أقل من شهر تقريبا.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون بشكل يومي عبر محركات البحث المختلفة، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، الذي جاء كالتالي:

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

ووفقا لحسابات معهد البحوث الفلكية، فمن المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك 4 أيام؛ لتبدأ السبت 9 يوليو 2022، وتستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو المقبل.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

وبعد إعلان معهد البحوث الفلكية أن بداية شهر ذي الحجة يوم 30 يونيو الجاري، فمن المقرر أن يكون موعد وقفة عرفات يوم الجمعة 8 يوليو الجاري، على أن يبدأ عيد الأضحى المبارك 9 يوليو، ويستمر حتى 12 من الشهر نفسه.

الإجازات المتبقية في عام 2022

وبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يتبقى 5 أيام إجازت رسمية خلال 2022، وتتمثل في الآتي:

- ذكرى 30 يونيو: تأتي إجازة 30 يونيو لتوافق يوم الخميس، وبذلك لن يتم تأجيلها كما جرت العادة.

- ذكرى 23 يوليو: تأتي تلك الذكرى الخاصة بثورة يوليو لتوافق يوم السبت، وغير معلوم حتى الآن هل يتم ترحيلها للخميس الذي يتبعه كما جرت العادة، أم يتم اعتبار يوم السبت نفسه إجازة.

- رأس السنة الهجرية: وتأتي تلك الذكرى لتكون يوم 30 يوليو المقبل، ليوافق ذلك يوم السبت.

- ذكرى نصر أكتوبر: وتوافق تلك الذكرى يوم الخميس 6 أكتوبر.

- ذكرى المولد النبوي: وتأتي ذكرى المولد النبوي الشريف لتكون يوم 8 أكتوبر الموافق يوم السبت.