ارتفعت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن سعر كيلو الخرفان قائم 2022 في مصر قبل عيد الأضحى، بالإضافة إلى أسعار الأضاحي المختلفة استعدادًا لقدوم عيد الأضحى.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، سعر كيلو الخرفان قائم 2022 في مصر قبل عيد الأضحى، بالإضافة إلى أسعار الأضاحي في أسواق المواشي، وفق شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر كيلو الخرفان قائم 2022 في مصر قبل عيد الأضحي

في البداية يقول محمد ريحان، عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن متوسط سعر كيلو الضأن قائم نحو 85 جنيهًا، بينما يصل متوسط سعر الخروف الحي ما بين 4 و7 آلاف جنيه، بينما وصل متوسط سعر الكيلو بقري الذكر نحو 75 جنيهًا، والأنثى 70 جنيهًا، ويتراوح سعر العجل البقري ما بين 33 و45 ألف جنيه حسب الوزن.

وفي الأسواق المحلية قال محمود حامد أحد تجار الماشية، إن سعر كيلو الخرفان قائم البلدي يصل إلى 90 جنيهًا، بينما يصل سعر البرقي لنحو 100 جنيه، ووصل سعر الضأن فلاحي أو سعيد 80 جنيهًا، والضأن الصعيدي بسعر 75 جنيهًا.

أسعار الأضاحي 2022

وأضاف «حامد» لـ«الوطن»، إن متوسط سعر الكيلو القائم الجدي سجل نحو 100 جنيه، بينما يباع كيلو الماعز قائم بسعر 90 جنيهًا، فيما يباع الجدي الحي ما بين 2200 و4500 جنيه.

ووصل سعر كيلو القائم البقري الذكر لنحو 85 جنيهًا، بينما العازب أو الإناث فيصل سعر الكيلو منها إلى نحو 80 جنيهًا، في حين وصل سعر الأضحية البقري الحي بين 30 و40 ألف جنيه، والعزب «الإناث» من 19 إلى 30 ألف جنيه.

ويباع سعر الكيلو جرام العجل الجاموسي بسعر 75 جنيهًا، بينما يباع العجل الحي القائم نحو 28 إلى 35 ألف جنيه.