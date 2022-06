Top Gun يحقق أعلى إيرادات في 2022.. وتوم كروز يكسر رقمه القياسي

تجاوزت إيرادات فيلم Top Gun: Maverick، نحو 401 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، في اليوم الـ19 لإطلاقه في السينمات، ليصبح أعلى فيلم يحقق إيرادات في 2022 حتى الآن، متفوقا على فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness الذي حقق 398 مليون دولار في دور العرض السينمائي.

ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها Top Gun: Maverick على مستوى العالم لـ 755 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس»، وأصبح الفيلم على وشك أن يكون الأعلى إيرادا في مسيرة توم كروز المهنية، متغلبا على فيلم Mission Impossible – Fallout الذي حقق 791 مليون دولار في عام 2018.

أزمة توم كروز وورثة «يوناي»

ورغم النجاح الذي حققه الفيلم على مستوى الإيرادات، إلا أنّ صناع الفيلم يواجهون أزمة محتملة بعد قيام ورثة الكاتب إهو يوناي، الذي استلهم صناع الجزء الأول من الفيلم، اسمه من مقال بعنوان «Top Guns» كتبه يوناي في مجلة كاليفورنيا، رفع وثيقة في محكمة لوس أنجلوس الفيدرالية، بـ«الإخفاق المتعمد في إعادة الحصول على الفيلم المطلوب والحقوق الإضافية لـ يوناي المحمية بحقوق الطبع والنشر قبل إكمال وإصدار نسخة 2022، المشتقة من الفيلم الذي صدر الجزء الأول منه عام 1986».

وزعم المدّعون أنّ شركة Paramount انتهكت حقوق الطبع والنشر من خلال استكمال الجزء الثاني بعنوان «Top Gun: Maverick»، ​​الذي صدر في 27 مايو، بعد أكثر من عام من عودة حقوق الطبع والنشر للقصة إلى إهو يوناي، بموجب قانون حقوق النشر، بينما قالت شركة «باراماونت» في بيان لها: «هذه الادعاءات لا أساس لها، وسندافع عن أنفسنا بقوة».