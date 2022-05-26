130 مليون دولار.. إيرادات متوقعة لـ «Top Gun: Maverick» في السينمات

يستعد الجمهور الأمريكي لاستقبال الفيلم المنتظر «Top Gun: Maverick» للنجم توم كروز، في دور العرض السينمائي، يوم الجمعة المقبل، وتوضح المؤشرات الأولية أن إيرادات شباك التذاكر المحلي ستتراوح من 100 مليون إلى 130 مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع، خاصة أن الفيلم يعرض في 4 آلاف و732 دار عرض سينمائي في أمريكا الشمالية، وهو أكبر عدد طرح سينمائي في التاريخ.

«War of the Worlds» أعلى افتتاحية فيلم لتوم كروز بـ 64 مليون دولار

وفي حالة وصول مبيعات التذاكر إلى الحد الأعلى سيكون فيلم «Top Gun: Maverick»، ضمن قائمة أعلى الأفلام ربحًا لهذا العام في غضون أيام، حتى مع تحقيق الفيلم الحد الأدنى من الإيرادات سيكون بالنسبة لـ «كروز» أكبر افتتاحية في حياته المهنية، إذ لم يفتح أي فيلم من أفلامه أكثر من 65 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، إذ يمثل فيلم الخيال العلمي الملحمي «War of the Worlds» إنتاج عام 2005، أكبر افتتاحية للممثل حيث حقق 64 مليون دولار، يليه فيلم «Mission: Impossible - Fallout» لعام 2018 الذي حقق 61 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

الفيلم من إخراج جوزيف كوسينسكي، ويشارك في بطولته بجانب توم كروز، مايلز تيلر، وجينيفر كونيلي، وجون هام، وجلين باول، ولويس بولمان، وداني راميريز، ومونيكا باربارو، وإد هاريس وفال كيلمر، وبلغت ميزانية الفيلم 170 مليون دولار.

تأجيل عرض «Top Gun: Maverick» أكثر من مرة

وكان من المقرر طرح «Top Gun: Maverick» الذي يعتبر الجزء الثاني من فيلم «Top Gun» إنتاج عام 1986، في صيف 2020 إلا أن جائحة كورونا أدت إلى تأجيل عرض الفيلم أكثر من مرة، حتى عرض للمرة الأولى في ثاني أيام الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي، حيث أصرت شركة «باراماونت» المنتجة للفيلم، وتوم كروز على طرحه في السينمات، رافضين عرضه على منصات البث الإلكتروني.