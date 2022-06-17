أسماء أوائل الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالقليوبية.. البنات تتصدر القائمة

أعلنت الإدارة المركزية الازهرية بمحافظة القليوبية، أوائل الابتدائية والإعدادية الأزهرية «مبصر» و«كفيف»، عقب اعتماد النتيجة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، حيث أظهرت قوائم شرف الأوائل تصدر البنات على البنين للمراكز الأولى، فيما وجهت قيادات الإدارة المركزية لأزهر في القليوبية التهاني للطلاب المتفوقين.

أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية بالقليوبية

«الوطن» تستعرض قائمة أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية بالقليوبية، حيث توجه الدكتور سعيد عبدالغفار، رئيس الإدارة المركزية، والشيخ عبد الموجود دسوقي، الوكيل الشرعي، والدكتور محمد فخري، الوكيل الثقافي، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لأوائل الشهادتين على مستوى معاهد القليوبية الأزهرية ولجميع الطلاب.

أوائل الابتدائية الأزهرية بالقليوبية

وأعلنت الإدارة المركزية الأزهرية القليوبية، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية «مبصر» و«كفيف» كالتالي:

رضوى تيسير السيد علي أحمد، فتيات بنها النموذجي - الأول

عبدالرحمن السيد بهمن محمد عبدالحليم، دملو الابتدائي - الأول

إسراء أمين عبدالرحمن أمين محمد سعد، كفر سندوة الابتدائي - الثالث

يوسف عبدالحميد السيد أحمد السيد، بنها النموذجي بنين - الرابع

جنى عماد عواد محمد عبدالعلیم، كفر طحانوب الابتدائي - الخامس

رنا طارق محمد السيد أحمد الكرماني، فتيات بنها النموذجي - الخامس مكرر

حبيبة صبحي محمد حسن عليود بدوي بحيري، كفر سعد - السابع

رقية آية الله عطا دسوقي بدوي، كفر سندوه الابتدائي - السابع مكرر

مريم حسين عبدالحميد حسين حسن، السيفا الابتدائي - السابع مكرر

روميساء عمرو عزت أحمد عمرو صقر - العاشر

روميساء ياسر محمد أحمد عبدالحليم - العاشر مكرر

أمام بالنسبة لأوائل الابتدائية كفيف هم:

رحمة رمضان بدوي السيد عبدالمطلب، ميت الحوفيين الابتدائي - الأول

منة الله أشرف باهي عبدالباري محمد، طنط الجزيرة الابتدائي - الثاني

أحمد ضياء حمدي أمين عطية فتيح، الثالث

أوائل الإعدادية الأزهرية بالقليوبية

كما أعلنت الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 على مستوى معاهد القليوبية الأزهرية، وهم:

جنة محمد عبد المنعم محمد، معهد ميت كنانة الإعدادي فتيات، الأولى، 487 درجة.

سلمى تيسير السيد علي، معهد بنها الإعدادي النموذجى فتيات، الأول مكرر، 487 درجة.

رقیة عمرو محمد عبد الفتاح محمد، معهد بنها الإعدادي النموذجي فتيات، الثالث، 486 درجة.

سلمى سامي محمد عرفات سيد أحمد، معهد بنها الإعدادي النموذجي فتيات، الرابع، 485 درجة.

ولید أسامة علي محمد علي بيومي، معهد دملو الإعدادي الثانوي بنين، الرابع مكرر، 485 درجة.

رقیة هشام عبد المغني أحمد، معهد فتيات شبين القناطر الإعدادي، السادس، 481 درجة.

مریم أحمد محمد معوض خليل، معهد كفر رحب الإعدادي فتيات، السادس مكرر، 481 درجة.

أسماء طه أحمد محمود، معهد باسوس الإعدادي فتيات (أحمد يوسف)، الثامن، 480 درجة.

إیمان طارق عبد الكريم محمد، معهد فتيات المنيرة الإعدادي / الثانوي، الثامن مكرر، 480 درجة.

تقوى عادل أحمد خلیفة، معهد طوخ الإعدادي فتيات، الثامن مكرر، 480 درجة.

جنات صلاح عيسى محمد عبد المعطي، معهد فتيات كفر شكر الإعدادي، الثامن مكرر، 480 درجة.

حفصة محمد محمد البرشومي، معهد فتيات طنط الجزيرة، الثامن مكرر، 480 درجة.

حنين ماهر سعيد إبراهيم، معهد كفر الشرفا القبلي، الثامن مكرر، 480 درجة.

رحمة راضي عبد الفتاح محيسن، معهد فتيات ترسا، الثامن مكرر، 480 درجة.

رقیة جبر سید عبد الرحمن عشري، معهد فتيات قلما، الثامن مكرر، 480 درجة.

روميساء محمد مصطفى رجب، معهد فتيات ترسا، الثامن مكرر، 480 درجة.

كما أعلنت الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية أوائل الشهادة الإعدادية كفيف كالتالي:

عبد الرحمن هاني رزق محمود، معهد كفر شكر الإعدادي بنين، الأول، 432 درجة.

أحمد عبد الرحمن عبد التواب محمد، معهد فتحي الخولي الإعدادي بنين برشوم، الثاني، 417 درجة.

نورا عبد المطلب عبد النبي محمد فتح الباب، معهد فتيات حسن أبو بكر الإعدادي، الثالث، 395 درجة.

إسراء عبد الغني مصطفى مصطفى، معهد فتيات المنيرة الإعدادي الثانوي، الرابع، 378 درجة.

عبد الرحمن هاني خواص علي، معهد كوم الأطرون الإعدادي بنين، الخامس، 368 درجة.