ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس بعدة طرق، بعد اعتمدها من محافظ الإقليم، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والذي قدم التهنئة للطلاب الأوائل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوببية بالاسم ورقم الجلوس بالضغط على الروابط التالية:

https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/54545780596.xlsx

موقع مديرية التربية والتعليم من هنا.

صفحة «كنترول» الإعدادية على «الفيسبوك» من هنا.

صفحة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على «الفيسبوك» من هنا.

الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية من هنا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

كما يمكن لطلاب محافظة القليوبية، وأولياء أمورهم، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس أيضا؛ من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إذ يمكن الدخول على مركز المعلومات واختيار منصة نتائج الإعدادية، ثم اختيار اسم المحافظة والاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

وظهرت قبل قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس، إذ اعتمدها المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان في حضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الأوائل وذويهم من خلال اتصال هاتفي أجراه معهم، ومن المقرر تكريمهم الأيام المقبلة، على جهدهم وتميزهم.