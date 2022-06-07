محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بنسبة نجاح 74.77%

اعتمد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 90.68% بحضور الدكتورياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبدالفتاح رئيس «كنترول» الشهادة الإعدادية.

المحافظ يهنئ الناجحين

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، معربا عن شكره لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

115480 طالبا أدوا الامتحانات

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 ألف و533 طالبًا.

https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/54545780596.xlsx

قائمة أوائل الإعدادية

وأعلن المحافظ قائمة الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القليوبية وجاءت كالتالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القليوببية بالاسم ورقم الجلوس بالضغط على الروابط التالية:

موقع مديرية التربية والتعليم من هنا.

صفحة «كنترول» الإعدادية على الفيسبوك من هنا.

صفحة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على الفيسبوك من هنا.

الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية من هنا.