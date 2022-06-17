سارة عبدالرحمن تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل «ريفو»: «اشتغلت على نفسي»

حققت الفنانة سارة عبدالرحمن نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها في مسلسل «ريفو» الذي يتم عرضه الآن عبر منصة watch it وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصية ياسمين رحمي التي قدمتها في العمل.

وقالت الفنانة سارة عبدالرحمن، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها تلقت الكثير من ردود الفعل على مسلسل «ريفو» وإنها قابلت كثيرين كارهين لشخصية ياسمين بسبب دور الشر الذي تقدمه خلال الأحداث.

سارة عبدالرحمن تكشف تفاصيل مسلسل «ريفو»

وأكدت سارة أن الكره دليل على تحقيق النجاح وأن الشخصية بالفعل قد وصلت للجمهور، فشخصية ياسمين رحمي في المسلسل «شريرة» لا بد وأن يكرهها الجمهور.

وتابعت سارة عبدالرحمن أنها لم تتردد للحظة عندما عُرض عليها الدور في مسلسل «ريفو»، بل تحمست للغاية لأنها تحب هذا النوع من الأدوار الفنية لأنه يعطي مساحة لإبداع الفنان وإبراز قدراته التمثيلية.

كما أكدت سارة أنها عملت على كثير من التفاصيل الخاصة بالشخصية مع المخرج لتظهر بهذا الشكل، بدءًا من حرصها على سماع أغانٍ من مرحلة التسعينات لتتمكن من الدخول في هذا الزمن واستحضاره وكذلك الملابس الخاصة بالشخصية: «اشتغلت على نفسي كتير علشان أظهر بالشكل المطلوب».

المشاركون في مسلسل «ريفو»

يُذكر أن مسلسل «ريفو» شارك في بطولتة عدد كبير من الفنانين الشباب منهم أمير عيد، صدقي صخر، سارة عبدالرحمن، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، محسن محيي الدين، ملك حجازي ومينا النجار وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد ناريو وإخراج يحيي إسماعيل.