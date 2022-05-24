قبل عرضه على watch it.. سارة عبد الرحمن عن مسلسل «ريفو»: من أمتع أعمالي

روجت الفنانة سارة عبدالرحمن، لمسلسل «ريفو»، التي تُشارك في بطولته، والمقرر عرضه بشكلٍ حصري عبر منصة WATCH IT، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

سارة عبدالرحمن في مسلسل ريفو

نشرت سارة عبدالرحمن، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بوستر شخصيتها في مسلسل «ريفو»، الذي تؤدي خلاله شخصية «ياسمين رحمي»، إذ وصفت المسلسل بأنه فريد من نوعه، وحمّست جمهورها لمشاهدته، بالتزامن مع طرح بوستره الرسمي.

«ريفو» ممتع جدًا

أعربت سارة عبد الرحمن، عن سعادتها البالغة لمُشاركتها في تلك التجربة، مُشيدة بكواليس العمل، إذ قالت في بيانٍ صحفي، إنّ «هذا المسلسل من أمتع الأعمال التي شاركت بها، فهو يمزج بين الحاضر وعالم التسعينيات، لذلك استمتعت بالنوستالجيا التي يخلقها العمل، خاصةً في فترة التحضيرات، من حيث الملابس وألوانها واستايل الشعر، لذلك أرى أن ريفو ممتع جدًا، من حيث الألوان القصة والعالم المختلف».

تعرف على أبطال وأحداث المسلسل

مسلسل «ريفو» بطولة أمير عيد، مؤسس فريق كايروكي، وركين سعد، وحسن أبوالروس، وتامر هاشم، ومينا رضا النجار، وصدقي صخر، وعمرو جمال، ويوسف حشيش.

ويعرض «ريفو»، عبر منصة «WATCH IT»، لكن لم يعلن موعد عرضه النهائي عبر المنصة، إذ تدور أحداثه في إطار درامي حول النوستالجيا وأغاني فترة التسعينيات.

تأسيس فريق Comedy Sett

يذكر أنّ سارة عبدالرحمن، شاركت مؤخرًا في تأسيس فريق Comedy Sett، مع نجمات الاستاند آب كوميدي، وهن: بيرناديت، ريم نبيل، ونها كاتو، ويهدف الفريق إلى تقديم عروض ستاند آب كوميدي نسائية، كما نافست أيضا بالفيلم الوثائقي Deliverance: A Women’s Revolt، والفيلم القصير 1+1، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة.