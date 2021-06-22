سارة عبد الرحمن لضحايا التحرش: «سمعاكم ومصدقاكم»

أعلنت الفنانة سارة عبدالرحمن، دعمها لضحايا التحرش، مؤكدة وقوفها إلى جوارهم وتصديق رواياتهم التي يكشفون من خلالها عن المضايقات التي لحقت بهم، وذلك عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

المبادئ لا تتجزأ

وكتبت الفنانة سارة عبدالرحمن، عبر حسابها على موقع «تويتر» قائلة: المبادئ لا تتجزأ، أنا ضد التحرش بكل أنواعه سواء بست أو راجل.

وأضافت: «وبالتأكيد ضد التحرش حتى لو من حد قريب، أتمنى إن الضحايا يعرفوا إنهم مدعومين من ناس كتير، أنا سمعاكم ومصدقاكم وبتأسف إنكم مريتوا بكل ده، إحنا معاكم».

وطالب عدد الفنانات، بضرورة وجود قانون رادع ضد المتحرشين؛ ليكونوا عبرة لغيرهم، ومن أبرز هؤلاء الفنانات، رانيا يوسف.

وتشارك الفنانة سارة عبدالرحمن في الجزء الثاني من مسلسل «ليه لاء»، الذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد الإلكترونية، وتلعب من خلاله شخصية المهندسة رانيا التي تشعر بالتوهان في البحث عن ذاتها وهويتها، وماذا تريد من حياتها ثم تتحول إلى سيدة أعمال ناجحة لها دور في المجتمع.

مسلسل ليه لاء الجزء الثاني، الذي تدور أحداثه حول تحقيق حلم الأمومة وفكرة التبني ورؤية المجتمع بشأن ذلك، بطولة منة شلبي، مراد مكرم، مها أبوعوف، سارة عبدالرحمن، دنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهرسيناريو وحوار دينا نجم ومريم ناعوم، وإخراج مريم أبوعوف.

وكانت الفنانة أمينة خليل قد قامت بدور البطولة في الجزء الأول من مسلسل ليه لاء أمام شيرين رضا، هالة صدقي، مريم الخشت، محمد الشرنوبي، هاني عادل.