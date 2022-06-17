عايز تكسب 100 ألف جنيه؟.. عليك بتجارة الأواني الفخارية

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول أرباح تجارة الأواني المصنوعة من الفخار، إلى 100 ألف جنيه سنويا بعد مرور 5 سنوات على بدء النشاط، فيما تتراوح أرباح العام الأول بين 59 إلى 60 ألف جنيه.

تجارة الأواني الفخارية.. أرباح مضمونة ومبيعات تصل لـ 900 ألف جنيه

وأضافت الدراسة الحكومية، أنَّ تجارة الأواني الفخارية تتميز بارتفاع معدل العائد الداخلي الذي يصل إلى أعلى من 3 أضعاف الإنفاق الرأسمالي، فيما يمكن لصاحب المشروع استرداد كافة التكاليف الثابتة خلال عام ونصف.

كما أشارت إلى وصول الإيرادات السنوية من المبيعات إلى أكثر من 900 ألف جنيه للعام الخامس للمشروع، مقارنة بإيرادات تصل إلى 630 ألف جنيه بنهاية العام الأول لمشروع بيع منتجات الفخار، موضحة أنَّ سرعة دوران المنتج أو السلعة لارتفاع الطلب عليها بالسوق المحلية، وراء ارتفاع حجم المبيعات، وبالتالي الإيرادات.

تكاليف مشروع بيع الأواني الفخارية

وتابع الجهاز في دراسته، أنَّ مشروع بيع الأواني الفخارية يهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة، واستغلال رواج هذه التجارة لانتشار أنواعا كثيره منها داخل السوق المصرية، والذي لا يحتاج سوى إلى أقل من 90,5 ألف جنيه خلال السنوات الخمس الأولى لبدء المشروع وتشغيل وإدارة النشاط التجاري.

فيما أوضح من خلال دراسة الجدوى، إمكانية الحصول على قروض بنكية تصل قيمتها إلى 46 ألف جنيه بضمان المشروع من البنوك المحلية المختلفة، وذلك في إطار مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنك المركزي المصري، والاستمتاع بتسهيلات ائتمانية أخري، فالفائدة السنوية على القرض أقل من 5%، والسداد على فترات طويلة.

وبحسب الدراسة، لا يحتاج مشروع تجارة منتجات الفخار، سوى إلى عاملين فقط خلال السنوات الخمس الأولى للنشاط، ما يساهم في تقليل التكاليف في البداية، كما أنَّ منافذ البيع متوافرة بشكل كبير، حيث يرتفع الطلب على المنتج من الفنادق والمطاعم وربات البيوت، ومحال بيع الأدوات المنزلية، وغيرها.