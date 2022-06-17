أشهر كلمات الشعراوي في ذكرى وفاته: من حلاوة ما ذقته في القرآن أريد نقله

اشتهر الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي رحل في مثل هذا اليوم 17 يونيو من عام 1998، بمقولات عديدة ما زالت راسخة في أذهان وعقول الكثير من المسلمين بالعالم، والتي كان يقولها عند تفسيره للقرآن وفي لقاءاته وبخواطره التي عُرفت بخواطر الشعراوي.

ومع ذكرى رحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي الـ24، ترصد «الوطن» أشهر تلك المقولات، وهي:

أشهر مقولات الشيخ الشعراوي

- كان يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي: لا تعبدوا الله ليعطي، بل اعبدوه ليرضى، فإن رضي أدهشكم بعطائه.

- عندما يتحدّث الناس عنك بسوء وأنت تعلم أنك لم تُخطِئ في حقّ أحد منهم، تذكّر أن تحمد الله الذي أشغلهم بك ولم يشغلك بهم.

- إذا لم تجد لك حاقدًا فاعلم أنك إنسان فاشل، لقد جعل الله الكون في خدمتك، ولكنه جعله كذلك لتضيف أنت إلى الحياة شيئًا.

- لا تقلق من تدابير البشر فأقصى ما يستطيعون هو تنفيذ إرادة الله.

«اعبدوا الله ليرضى».. من مقولات الشعراوي

ومن أشهر مقولات الشيخ الشعراوي:

- إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل.

- من حلاوة ما ذقته في القرآن، أريد أن أنقل هذه الحلاوة للناس.

- إذا رأيت فقيرًا في بلاد المسلمين؛ فاعلم أن هناك غنيًا سرق ماله.

أشهر خواطر الشيخ الشعراوي

- نحن في المساجد نعيش في حضرة الحق تبارك وتعالى، فأنت في بيت الله تكون في ضيافة الله، وأنت تعلم أنه إن جاءك أحد في بيتك على غير دعوة فأنت تكرمه، فإذا كان المجيء على موعد فكرمك يكون كبيرًا، فما بالنا بكرم من خلقنا جميعًا.

- الذي لا يملك ضربة فأسه لا يملك قرار رأسه.

- إلهي قلوبنا بين يديك، امنحها صبرًا لا ينتهي.

- لن يحكم أحد في ملك الله إلا بما أراد الله.

- لا يقلق من كان له أب، فكيف بمن كان له رب.

- الاستغفار ليس أن تردف الذنب بقولك: أستغفر الله.. لا، إن على الإنسان أن يردف الذنب بقوله: أستغفر الله، وألا يصر على فعل الذنب.. وليس معنى هذا أن لا يقع الذنب منك مرة أخرى. إن الذنب قد يقع منك، ولكن ساعة أن تستغفر تصر على عدم العودة.

- النعمة لا تكون إكرامًا من الله إلا إذا وفقك الله في حسن التصرف في هذه النعمة، وحق النعمة في كـل حال يكون بشكر النعمة، وعـدم الانشغال بها عمن رزقك إياها، لا تحزن إذا أرهقتك الهموم، وضاقت بك الدنيا بما رحبت، فربما أحب الله أن يسمع صوتك وأنت تدعوه.

- تحزن عندما يهجرك أو يتغير عليك البعض، ربما هي دعوتك ذات ليلة: «واصرف عني شر ما قضيت».