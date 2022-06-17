«إمام الدعاة».. فيديو يستعرض مسيرة الشيخ الشعراوي في ذكرى رحيله الـ24

أحد أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث، وذلك بطرق مبسطة وعامية، مما جعله يستطيع الوصول إلى شريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي، هو إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي تحل اليوم ذكرى رحيله الـ24.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قوتنا الناعمة.. الشيخ الشعراوي إمام الدعاة»، إذ تفرد في تفسير القرآن ودخل بتفسيره إلى قلوب وعقول الملايين في الوطن العربي وكان أول ظهور له على التلفزيون المصري عام 1973 في برنامج «نور على نور» من تقديم أحمد فراج.

سر عدم تفسير الشعراوي للقرآن كاملا

وشرع الشعراوي في تفسير سورة الفاتحة وانتهى عند أواخر سورة الصف، وحالت وفاته دون أن يفسر القرآن الكريم كاملا، إذ وُلد في الخامس عشر من إبريل عام 1911 بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وتخرج عام 1940 في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 1943.

الشعراوي وزيرا

وفي نوفمبر عام 1976، اختار ممدوح سالم رئيس الوزراء إسناد وزارة الأوقاف وشئون الأزهر للشعراوي، فظلّ في الوزارة حتى أكتوبر عام 1987، وحصل على العديد من الجوائز أبرزها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى كما حاز على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1983 وعام 1988، وكذلك حصل على وسام في يوم الدعاة.