حفيدة الشيخ الشعراوي: الأسرة سعيدة بالعملة التذكارية باسمه

قالت فاطمة عصام، حفيدة الشيخ محمد متولي الشعراوي، إن إصدار الدولة المصرية عملة تذكارية للشيخ الراحل كان خبرًا مفرحًا للأسرة، خاصة أحفاده الصغار الذين لم يعيشوا معه.

جدها كان يهتم بالأحفاد كثيرا

وأضافت «الشعراوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية نهى عبد العزيز، أن جدها كان يهتم برعايتهم ويعطيهم أولوية من أجل رعاية مصالحهم.

الشعراوي يوجه أسرته في الأمور الدينية والشخصية

وأوضحت حفيدة الشيخ محمد متولي الشعراوي، أنها كانت تسأله دائما عن الفتاوى الدينية والأمور الشخصية مثل دخول كلية أو الموافقة على الزواج، مبينة أن رأيه كان مهمًا ومصيريًا جدا.

إصدار العملات عدة مرات

وأكدت حفيدة الشيخ محمد متولي الشعراوي، أنه صاحب قرار نقل كل أحفاده وأشقائه للسكن معه في منزله الكبير، مشيرة إلى أن الجميع سعيد بإصدار العملات الفضية مرة ثانية بعد العملات التي صدرت عقب وفاته في عام 1998 والتي تركت أثرا إيجابيا على محبي الشيخ الشعراوي في مصر والعالم العربي والإسلامي وأسرته.

حياة الشعراوي

وتولى الشعراوي منصب وزير الأوقاف بجانب عمله في تفسير القرآن الكريم بشكل يسهل فهمه للمتلقين، وولد الشعراوي في 15 إبريل 1911 بقرية دقادوس بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وحفظ القرآن في صغره، واهتم والده به لكي يدرس ويعده ليصبح داعية وفقيها في الدين من خلال إدخاله الأزهر الشريف.