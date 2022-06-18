سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 18-6-2022 في البنوك المصرية

تعد عملة الكويت واحدة من أهم العملات في منطقة الخليج فضلًا عن أن لها جمهورًا عريضًا داخل مصر، ويحرص الكثيرون على متابعتها بشكل يومي لارتباط أعمالهم بها فضلًا عن المستثمرين في العملات، وعليه يتابع هؤلاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والشركات المصرفية، لتحديد أفضل مؤسسة مصرفية للبيع والشراء في السوق المحلية.

واليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022، يقدم موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية الاقتصادية، في مجال أسعار العملات العربية والأجنبية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

وصل سعره في بنك الكويت الوطني لنحو 57.40 جنيه للشراء، مقابل 61.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 59.49 جنيه للشراء، مقابل 61.19 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 61.13 جنيه للبيع مقابل 58.55 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 57.23 جنيه للشراء مقابل 61.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي للشراء، نحو 59.07 جنيه مقابل 61.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر لنحو 58.70 جنيه للشراء، مقابل 61.13 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وعن عملة الاتحاد الأوروبي، فسجلت اليوم نحو 19.43 جنيه للبيع مقابل 19.65 جنيه للشراء في البنك الأهلي، وسجل سعر اليورو السبت في بنك مصر نحو 19.50 جنيه للبيع مقابل 19.56 جنيه للشراء، كما وصل اليورو في المصرف المتحد لنحو 19.47 جنيه للشراء مقابل 19.67 جنيه للبيع، وفق المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك المذكورة.