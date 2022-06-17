سعر اليورو اليوم الجمعة 17-6-2022 في البنوك المصرية

تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي، أسعار العملات بشكل يومي، مثل البنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي وبنك مصر والمصرف المتحد والبنك المركزي المصري، ومن بين تلك العملات سعر اليورو اليوم.

واليوم الجمعة الموافق 17 يونيو 2022، تقدم «الوطن» في التقرير التالي، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وذلك في ضوء الخدمات التي تحرص دائما على تقديمها لقرائها ومتابعيها.

سعر اليورو في البنك الأهلي

وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 19.50 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، بالموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك المركزي

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو، في البنك المركزي نحو 19.55 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية، نحو 19.86 جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

كما بلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.50 جنيه للشراء و19.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وبلغ سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.97 جنيه للبيع و20.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ووصل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس، لنحو 19.45 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

كما وصل سعر اليورو في البنك التجاري المصري لنحو 19.73 جنيه للشراء و19.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المصرف المتحد لنحو 23.20 جنيه للشراء و23.49 جنيه للبيع، ووصل في البنك الأهلي المصري إلى نحو 23.35 جنيه للشراء و23.47 جنيه للبيع.