سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 15-6-2022 في البنوك المصرية

تباين سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في المؤسسات المصرفية في بداية التعاملات اليومية بالبنوك وشركات الصرافة العاملة في القطاع المصرفي.

في هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» في مجال خدمات أسعار العملات العربية والأجنبية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 59.46 جنيه للشراء مقابل 61.22 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي للشراء نحو 59.04 جنيه مقابل 61.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر لنحو 58.64 جنيه للشراء مقابل 61.15 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 61.12 جنيه للبيع مقابل 58.05 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 57.14 جنيه للشراء مقابل 61.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك المركزي المصري

وصل سعره في البنك المركزي لنحو 60.89 جنيه للشراء مقابل 61.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبشأن عملة الاتحاد الأوربي، فسجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 19.64 جنيه للبيع مقابل 19.47 جنيه للشراء، كما وصل اليورو في المصرف المتحد لنحو 19.44 جنيه للشراء مقابل 19.68 جنيه للبيع، وسجل سعره في بنك مصر نحو 19.44 جنيه للبيع مقابل 19.66 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك قناة السويس.