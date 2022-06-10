ديانا حداد تعلق على صورتها في الكعبة: من 5 سنين

ردت المطربة اللبنانية ديانا حداد على الجدل الذي انتشر منذ أيام على «السوشيال ميديا»، بشأن الصورة التي انتشرت لها في أثناء أداء مناسك العمرة.

وقالت ديانا حداد خلال تسجيل صوتي ببرنامج Et بالعربي: «الموضوع المتداول والتريند المنتشر حاليا عن زيارتي لأراضي المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، الجمهور كتير تفاعل وجاءتني ردود أفعال إيجابية من السعودية والخليج كله والوطن العربي، وبقول الحمدلله على محبة الناس والودود الإيجابية».

وأضافت ديانا حداد: «بالنسبة للصوره فهي منذ خمس سنوات لأداء مناسك العمرة وبنتي كانت معي، وحاليا ماشاء الله اطول مني، أحترم كل الأديان وكل إنسان حرّ بقناعاته، وبالشيء الذي يقوم به أكيد ودع الخلق للخالق».

آخر أعمال ديانا حداد

طرحت الفنانة اللبنانية ديانا حداد في فبراير الماضي كليب غنائي بعنوان «سيد الحمقى»، وحقق بعد 42ساعة على طرحه مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يويتوب، أغنية سيد الحمقي من ألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل، وكلمات الشاعر محمد القاسمي.

كلمات أغنية سيد الحمقي

وتقول كلماتها: «ترجيتك معي تبقى وأنا بتعب وأنا بشقى.. ووصيتك على قلبي وحذرتك من الفرقة.. على بالي ذكي تفهم وإنك من البشر أرقى.. ولكن خاب فيك الظن لأنك سيد الحمقى».