أسامة الأزهري: جعل الله في الكعبة سرا صارت به كالمغناطيس لأرواح الصالحين

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إنّ الله جعل الكعبة قبلة للأجساد وقبلة للأرواح والعقول، حتى إن أهل الله وأهل الصلاح وأهل الولاية كانوا يقولون إن الله جعل في الكعبة سرا صارت به كالمغناطيس لأرواح الصالحين.

وأضاف الأزهري خلال حلقة اليوم من برنامج "حامل المسك"، على راديو 9090، أن الإنسان عندما ينعم ويتشرف بزيارة الكعبة ويتملى من مهابتها ومجدها وعظمتها وجلالها، ويفارق مكة المكرمة يشعر في قلبه بالشوق مجددا إلى البيت الحرام المعظم.

تأهب وتحفز المسلمين لشهر ذي الحجة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية: «ما إن يبدأ العد التنازلي بدخول شهر ذي القعدة حتى تجد المسلمين بدأوا التأهب والتحفز ويقبلون وينتبهون إلى موسم الحج، وأتمنى أن يكون الشهر الهجري المقبل معمورا بالعبادات والطاعات والاستغفار والتكبير».

أهمية التمهيد لشهر ذي الحجة

وأشار الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى أنّ الله تعالى أمر بإجراء تمهيد يطهر قلب وسلوك الإنسان من كل رفث وفسوق وجدال، وبالتالي فإن المسلم يجب أن ينزه فيها قلبه ولسانه وعقله في ذي القعدة وذي الحجة عن الأقوال الفاحشة والبذيئة والشتائم والقطيعة بين الناس والحدة في الكلام، مشددًا على أن هذا الكلام ليس خاصا بحجاج البيت أو من هم على أرض الموقف الكريم، حيث يجب أن يتأدب بها كل مسلم على وجه الأرض.