200 فنان من 10 دول في معرض «مختارات عربية».. تعرف على موعد الافتتاح

يفتتح الفنان الكبير عز الدين نجيب، في السابعة من مساء السبت 25 يونيو المقبل، معرض «مختارات عربية» في دورته الرابعة، بمشاركة 200 فنان من 10 دول، إذ تم تأجيل المعرض لمدة أسبوع، بعدما كان من المقرر افتتاحه غدا.

عز الدين نجيب يجمع التشكيليين العرب

يمثل معرض عز الدين نجيب، أكبر تظاهرة للفن التشكيلي العربي، ويضم نخبة من أبرز التشكيليين العرب من مختلف الأجيال، من الرواد والمعاصرين والشباب، من مختلف الدول العربية، في مجالات الرسم والتصوير والنحت والخزف والجرافيك.

بانوراما مصغرة للفن التشكيلي العربي

أوضح الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون «ضي» ومدير أتيليه جدة بالسعودية، في بيان، أن المعرض يعتبر بانوراما مصغرة للفن التشكيلي العربي من المحيط إلى الخليج، إذ يضم فنانين متميزين من تلك الدول.

ويستمر المعرض لمدة شهر كامل، ويحوي 300 عمل تشكيلي في المجالات المختلفة، تضمها القاعات الأربع المخصصة للعرض بجاليري ضي بالمهندسين.

وينتمي الفنانون المشاركون إلى دول مصر والسودان والسعودية والعراق ولبنان وسوريا والكويت والمغرب واليمن وتونس.

حضور جماهيري وإشادات كبيرة

حقق معرض مختارات عربية نجاحا كبيرا، من جميع الأوجه، خلال الدورات السابقة، سواء من حيث الحضور الجماهيري أو الاهتمام الإعلامي أو المستوى الفني، الذي أشاد به كبار النقاد والتشكيليين، وعلى رأسهم عز الدين نجيب، ومصطفى الفقي وحسن عبد الفتاح.