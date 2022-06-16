عز الدين نجيب يدعو لتأسيس هيئة قومية للمتاحف الفنية تتبع الرئاسة

عقب استعادة وزارة الثقافة المصرية للوحة «من وحي فنارات البحر الأحمر» للفنان التشكيلي الكبير عبد الهادي الجزار، من حائزها، بعد تعرضها للفقد على مدار 50 سنة ماضية، طرح الفنان والناقد عز الدين نجيب، مبادرة للحفاظ على الكنوز الفنية من مقتنيات المتاحف الفنية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وتتضمن المبادرة حسب «عز الدين» فصل قطاع المتاحف واستقلاله عن وزارة الثقافة على أن يتم تأسيس هيئة قومية مختصة للمتاحف الفنية تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة وتكون مهمتها الحفاظ على المقتنيات وتنظيم إعارة الأعمال وفق ضوابط أكثر جدية.

عز الدين نجيب: هناك كنوز فنية مفقودة بملايين الدولارات

و تحدث «عز الدين» بأسى عن الكنوز الفنية المفقودة، مؤكدا أنها مئات الأعمال التي تقدر بملايين الدولارات، وأضاف في تصريح لـ«الوطن» حل هذه المشكلة وحماية المقتنيات يحتاج تغيير آلية التعامل مع هذه الأعمال، من خلال تأسيس هيئة قومية مختصة بالمتاحف الفنية ومنفصلة عن وزارة الثقافة، على أن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة لتوفير إجراءات السلامة والحماية على أعلى مستوى.

تراثنا له قيمة فنية عالية

وتابع «عز الدين» «تراثنا له قيمة فنية عالية يدرس في كل أنحاء العالم، فضلا عن القيمة المادية للأعمال، والتي تزيد يوما بعد يوم».

وأشار إلى واقعة عودة لوحة عبدالهادي الجزار المسماة «من وحي فنارات البحر الأحمر» بأنها قصة «شهامة ووطنية» لشاب مصري رفض الحصول على مليوني جنيه ثمنا للوحة القيمة والتي كانت فى حوزته طوال سنوات عديدة دون أن يعرف قيمتها وحقيقتها.

وثمن عز الدين» ما فعله حائز اللوحة قائلا إنه فضٌَل أن يعيدها إلى الدولة ممثلة في وزارة الثقافة، بعد أن أدرك قصتها التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، مضحيا بالحصول على أي مبلغ، إنما فعل ذلك بدافع وطني وأخلاقي لم يتوافر لدى من ضيعوها من متحف الفن الحديث قبل أكثر من نصف قرن.