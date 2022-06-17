بدء أعمال إزالة حطام عقار الظاهر المنهار.. «مات تحته 6 أشخاص»

بدأت، منذ قليل، أعمال إزالة حطام عقار الظاهر المنهار، والذي سقط فجر اليوم وبداخله السكان، ولقي 6 أشخاص مصرعهم جراء انهيار المنزل، قبل أن ينتشل رجال الحماية المدنية جثامينهم.

وتنفذ أعمال الإزالة من خلال اللوردات والأوناش الموجودة في محل الحادث، تخت إشراف أمني، وتنقل الحطام الملاصق للعقار المجاور إلى مكان أبعد، تفاديًا لأي مخاطر أخرى.

تفاصيل الواقعة

كان حي الظاهر قد شهد حادث مأسوي فجر اليوم بانهيار عقار سكني فوق سكانه، ما تسبب في مصرع 6 أشخاص، وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغاً من غرفة النجدة يفيد بانهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق كائن بشارع طور سيناء بمنطقة الظاهر بقلب القاهرة، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف وفرق من الحماية المدنية لمحاولة استخراج جثامين الضحايا.

الدفاع المدني ينتشل جثامين الضحايا

وبمرور 3 ساعات، تبين أن قوات الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثامين المتوفين وهم سيدة وزوجها، وشاب من عائلة أخرى بعد أن تمكنوا من انتشال الجثة الأولى لسيدة تدعى «أميمة» في العقد الخامس من عمرها، بعد 3 ساعات متصلة من أعمال البحث تم استخراج جثماني اثنين من أسرته ليرتفع عدد جثامين الضحايا المستخرجة من تحت الأنقاض إلى 6 أفراد، جرى نقلهم إلى ثلاجة الموتى مستشفى دار الشفاء، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثامين بعد مناظرتها من قبَل الأطباء وموافاة النيابة بأعمال الفحص الطبي .