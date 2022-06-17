تفاصيل انهيار عقار الوايلي بالقاهرة.. قديم وصادر له قرار ترميم

شهد حي الوايلي بمحافظة القاهرة، فجر اليوم الجمعة، انهيار عقار في حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع قمر بمنطقة الظاهر، وذلك لبناء قديم مكون من أرضي و5 طوابق ومقام على حوائط حاملة، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، وتم الدفع بسيارات إسعاف وحماية مدنية للتعامل مع الموقف، وجار رفع الأنقاض وانتشال الضحايا والمصابين.

انهيار عقار الوايلي في القاهرة

وبالفحص، تبين أن عقار الوايلي المنهار قديم، وصادر له قرار ترميم من فترة، وتوجه على الفور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة من الأمن والإسعاف والحماية المدنية، وتم قطع المرافق عن العقار المنهار والعقارات المجاورة من كهرباء وغاز ومياه، مع استمرار أعمال المتابعة والرصد من قبل أجهزة المحافظة بشأن التعامل مع الحادث.

كما حدث، منذ قليل، تصدع في حوائط عقارين مجاورين لعقار الظاهر المنهار، وتم فرض كردون أمني على الموقع، وجار التعامل مع الأنقاض بواسطة الحماية المدنية وأجهزة حي الوايلي.

لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة

من جانبه، وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وإخلائها على الفور وبشكل مؤقت حفاظا، على سلامة السكان لحين التأكد من السلامة الإنشائية للعقارات ومدى تأثرها، مع التشديد على رفع المخلفات الناتجة عن الانهيار عقب انتهاء النيابة العامة من أعمال المعاينة للعقار المنهار.

وقامت الأجهزة الأمنية بغلق الشارع المؤدي إلى العقار المنهار حتى تتمكن الحماية المدنية من القيام بمهامها والتعامل مع الأنقاض، والتأكد من وجود ضحايا أسفل الركام من عدمه، والبحث عن ناجين أسفل العقار.

تصدعات في حوائط عقارين مجاورين لعقار الظاهر

وأسفر انهيار عقار الوايلي عن حدوث تصدعات في حوائط عقارين مجاورين للعقار المنهار، وتم إخلاء تلك العقارات المجاورة لحين فحص الحالة الإنشائية لتلك المبان ومدى تضررها عقب انهيار عقار الظاهر المجاور لها.