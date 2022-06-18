اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين في قضية شقة الزمالك

تنطق محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم السبت، بالحكم على مالك شقة الزمالك وزوجته بتهمة الاتجار في الآثار.

وأجلت المحكمة الجلسة الماضية التي عقدت يوم 25 مايو، إلى جلسة، اليوم السبت، للنطق بالحكم على المتهمين في قضية شقة الزمالك، وتعقد برئاسة المستشار عبدالحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام.

تهم بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهمين في قضية شقة الزمالك، وجهت لهم تهمة الاعتياد على بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية، وتبين من التحقيقات امتلاكهما 1384 قطعة أثرية، تعود إلى أزمنة مختلفة من الحضارات المصرية السابقة.

وصدر بعدها بيانا من النيابة العامة، بشأن هذه القضية، قائلة فيه إن: «كل المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وأن المتهمين عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها».

التحقيقات تكشف تفاصيل القضية من خلال 16 شاهدا

وتبين خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مع المتهمين أنهم أخفوا 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، واستمعت النيابة خلال التحقيقات لشهادة 16 شاهدًا بالقضية.

وبمعاينة النيابة العامة للشقة «شقة الزمالك»، تبين من خلالها وجود العديد من القطع الأثرية والمستندات الهامة بعد إفراغها من التكدس، من قبل إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، وخلصت نتيجة فحص اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، إلى أن الآثار المضبوطة أثرية وتعود لعدة حضارات مصرية سابقة، وتمّ توجيه الاتهام للمتهمين وإحالتهما للمحاكمة بتهمة الاتجار في الآثار.