مايك تايسون عن واقعة ضرب راكب خلال رحلة جوية: كنت متعبا ومنتشيا

تحدث المصارع الأمريكي مايك تايسون، للمرة الأولى، عن واقعة تعديه بالضرب على أحد ركاب الطائرة التي كان يركبها متجهًا من سان فرانسيسكو الدولي إلى فلوريدا، في أبريل الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة واسعة من الجدل خاصة بعد انتشار مقطع المشاجرة على منصات التواصل الاجتماعي، وظهر المصارع وهو يسدد عدد من اللكمات لوجه شخص يجلس خلفه.

وأوضح مايك تايسون، سبب تعديه بالضرب على الراكب، خلال لقائه مع مقدم البرامج جيمي كيميل، قائلًا إنه كان منتشيا ومنفعلا في ذلك الوقت، «كنت مخطئًا ما كان يجب أن يحدث هذا أبدًا، لقد عدت إلى مراحل طفولتي البدائية، لا ينبغي أن أفعل ذلك، لكنني كنت فقط منزعجا ومتعبا ومنتشيا.. لم أكن أرغب في أذية أي شخص»، وفقا لما نشره موقع «TMZ».

تايسون يتعدى بالضرب على راكب في الطائرة: لم أكن أرغب في أذية أي شخص

وتعود الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، عندما تعدى تايسون بالضرب على أحد المعجبين أثناء وجوده في الطائرة وتم احتجاز الراكبين والتحقيق معهما، بينما خضع المعتدى عليه للكشف الطبي بعد تعرضه لعدد من الإصابات، وفي ذلك الوقت قال المتحدث باسم الملاكم الأمريكي إنه تعرض لمضايقات من راكب عداوني، على حد تعبيره.

ومن جانبه، قال متحدث باسم شرطة سان فرانسيسكو في بيان: «هذا الشخص أدلى بالحد الأدنى من التفاصيل عن الواقعة ورفض إظهار المزيد من التعاون من أجل تحقيقات الشرطة».

وكشف التقرير أن ملفين تاونسند الثالث، البالغ من العمر 36 عامًا والذي تعرض للضرب، عيّن محامٍ بعد عدة أيام من الواقعة، ولكن من غير الواضح ما إذا كان قد أبرم صفقة مالية مع «تايسون» ليتنازل عن الدعوى القضائية ضده.