خلال رحلة جوية.. مايك تايسون يوجه لكمات إلى راكب مخمور أزعجه «فيديو»

ظهر الملاكم السابق وبطل العالم بالوزن الثقيل، مايك تايسون في مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي بالضرب على أحد ركاب طائرة مسافرة، من مطار مدينة سان فرانسيسكو إلى آخر في ولاية فلوريدا الامريكية، بعد أن سئم من مضايقاته.

Mike Tyson is the wrong one to play with.. I thought yall knew this? pic.twitter.com/GhckN6s3ZU