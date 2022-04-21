خلال رحلة جوية.. مايك تايسون يوجه لكمات إلى راكب مخمور أزعجه «فيديو»

ظهر الملاكم السابق وبطل العالم بالوزن الثقيل، مايك تايسون في مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي بالضرب على أحد ركاب طائرة مسافرة، من مطار مدينة سان فرانسيسكو إلى آخر في ولاية فلوريدا الامريكية، بعد أن سئم من مضايقاته.

Mike Tyson is the wrong one to play with.. I thought yall knew this? pic.twitter.com/GhckN6s3ZU — DJ Kam Bennett (@KameronBennett) April 21, 2022

الراكب كان ثملا واستمر في مضايقة تايسون

وأظهر الفيديو المتداول أن تايسون على ما يبدو يلكم الرجل مرات عدة، في وجهه على متن رحلة من مطار سان فرانسيسكو الدولي إلى فلوريدا، وقالت مصادر قريبة من تايسون إن الرجل كان مخموراً للغاية ولم يتوقف عن استفزاز الملاكم الذي كان يجلس أمامه بصف واحد.

تايسون التقط صورة سيلفي مع الراكب

وقال أحد ركاب الطائرة إن تايسون التقط صورة سيلفي مع الرجل وأجاب بصبر على أسئلته، ثم سئم تايسون من الرجل، وطلب مساحة من الحرية، وعندما لم ينفذ الرجل طلب تايسون، سدد بطل الوزن الثقيل السابق البالغ من العمر 55 عامًا عدة لكمات إلى وجه الرجل، وقال أحد الركاب إن ذلك كان قبل وصول الطائرة إلى وجهتها في فلوريدا بوقت قصير، وأظهرت صور الحادث الرجل بجبهته ملطخة بالدماء وقميص ممزق.

وذكر موقع «تي إم زد» أن بطل الوزن الثقيل السابق كان لطيفًا في البداية مع المعجبين داخل الطائرة، ومع من يطلب صورًا معه، لكن رجلًا استمر في التحدث في أذن تايسون ما أثار غضبه قبل أن يسدد له اللكمات، كما أن الرجل الذي اقترب من تايسون كان في حالة سكر للغاية.