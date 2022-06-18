موعد أول ذي الحجة 1443-2022.. السعودية تستطلع الهلال 29 يونيو

يتحدد موعد أول ذي الحجة 1443-2022، وفقًا للرؤية الشرعية لهلال الشهر العربي، والذي ينتظر العالم الإسلامي ما تعلنه المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، باعتبارها بلد مناسك فريضة الحج، مثلما يحدث كل عام، على الرغم من تحديد هذا الموعد وفقا للحسابات الفلكية.

موعد أول ذي الحجة 1443-2022

وبعن موعد أول ذي الحجة 1443-2022، فقد أعلنت المحكمة العليا السعودية، في وقت سابق، أن الأربعاء الموافق 1 يونيو الجاري هو غرة شهر ذي القعدة 1443هـ، وبناء على ذلك فسيكون تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022.

موعد وقفة عرفات 2022

ومن المحتمل أن يكون موعد أول ذي الحجة 1443-2022، يوم 30 يونيو، ويكون موعد وقفة عرفات 2022، يوم الجمعة 8 يوليو 2022 حال ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء 29 ذي القعدة بحيث يبدأ الشهر يوم الخميس 30 يونيو، ويكون يوم عرفة 9 ذي الحجة يوم الجمعة، وعيد الأضحى السبت 10 ذي الحجة الموافق 9 يوليو، أو يكون موعد وقفة عرفات 2022 يوم السبت 9 يوليو 2022، حال عدم ثبوت هلال شهر ذي الحجة حيث يبدأ الشهر حينها يوم الجمعة 1 يوليو فيكون يوم عرفة 9 ذي الحجة السبت 9 يوليو، على أن يكون موعد عيد الأضحى 10 يوليو 2022.

موعد عيد الأضحى 2022

وبعد استعراض موعد أول ذي الحجة 1443-2022، فإنّ الحسابات الفلكية ذهبت إلى أن موعد يوم عرفة هو الجمعة 8 يوليو 2022، الموافق 9 ذي الحجة 1443، وتكون أيام إجازة العاملين في عيد الأضحى المبارك، الذي جرى تحديد موعده فلكيًا من 8 إلى 12 يوليو 2022.

فضل صيام يوم عرفة

كانت دار الإفتاء المصرية، تلقت سؤالًا عن حكم صيام يوم عرفة، وأكدت أنّ صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج سنَّة مؤكدة، حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، واتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، وهو من أفضل الأيام، لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».