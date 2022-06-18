بدء انطلاق القطارات الصيفية إلى مرسى مطروح اليوم.. اعرف مواعيدها

تبدأ اليوم وزارة النقل والمواصلات الممثلة في الهيئة القومية للسكك الحديدية، في إطلاق القطارات الصيفية إلى محافظة مطروح، تسهيلًا للمسافرين في الاستمتاع بأوقاتهم الصيفية.

وتنشر «الوطن» في السطور التالية مواعيد القطارات الخاصة بالمصيفين.

مواعيد القطارات الصيفية لمحافظة مطروح

- يتحرك قطار (773 / 772) بعربات النوم من القاهرة الساعة 11 و35 دقيقة مساءً، ليصل مرسي مطروح الساعة 7 صباح اليوم التالي.

- يتحرك قطار (775 / 774) بعربات نوم من مرسى مطروح الساعة 1 مساءً ليصل القاهرة الساعة 05:15 اليوم التالي.

- يتحرك قطار (939 / 940) بعربات روسية ثالثة مكيفة من القاهرة الساعة 5:50 صباحا ليصل مرسى مطروح الساعة 1:40 ظهرا اليوم نفسه.

- يتحرك قطار (942 / 943) بعربات روسية ثالثة من مرسى مطروح الساعة 5:40 مساءً ليصل القاهرة الساعة 1:20 اليوم التالي.

تطبيق لحجز تذاكر القطارات

ونشرت الهيئة القومية للسكك الحديدية، مقطع فيديو من قبل توضح من خلاله كيفية الحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة، موضحة أنه التطبيق الرسمي الوحيد للسكة الحديد لحجز تذاكر السفر لمستقلي القطارات.

«ENR» التطبيق الوحيد لحجز تذاكر القطارات

وأكدت هيئة السكة الحديد، أنّ التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية، هو «ENR» على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام الـ «ios»، وباسم «قطارات مصر حجز واستعلام»، على الأجهزة الأندرويد، ولا يمكن لأي تطبيق آخر حجز التذاكر، منوهة بضرورة الابلاغ الفوري عن أي تطبيقات مزيفة، وذلك للحد من أعمال النصب.