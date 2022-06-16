«سافر للمصيف بألف جنيه فقط».. تفاصيل رحلات مرسى مطروح في قرية سياحية

في إطار مساعدة الناس لقضاء أوقات مميزة خاصة في فترات الإجازة وتفضيل الناس للذهاب إلى المصايف المختلفة، تقدم وزارة الشباب والرياضة رحلات للسفر إلى مرسى مطروح، إذ أعلنت عن تفتح باب الحجز للفوج الرابع من رحلات «اعرف بلدك» إلى تلك المدينة الساحلية.

وفيما يلي نقدم تفاصيل رحلات مرسى مطروح وفقا لما أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل رحلات ومصيف مرسى مطروح

سيتم انطلاق الفوج الرابع خلال الفترة من 26 يونيو حتى 1 يوليو 2022 لمحافظات (الشرقية - الإسماعيلية - سوهاج - القاهرة - الجيزة).

مدة الفوج: أربع ليالي بخلاف الذهاب والعودة.

المرحلة العمرية: من (16 - 40) سنة.

- قيمة الاشتراك: (1000 جنيه) ألف جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة فى (إحدى القرى السياحية بمحافظة مطروح).

- الاستقبال على إفطار يوم 26 /6 والمغادرة عقب عشاء يوم 20 يوليو والوصول للمحافظات صباح يوم 1 يوليو.

كيفية الاشتراك في رحلة مرسى مطروح

للاشتراك للسفر إلى مصيف مرسى مطروح من خلال الرابط الالكتروني من خلال الضغط هنا وملء البيانات.

أو يمكن الحجز من خلال التوجه (شخصيًا) من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرا لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.

قواعد الرحلة

الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

ممنوع نهائيًا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ.

يمنع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة والبازرات التي سيتم زيارتها ووسائل الانتقالات.

يكون التجمع للأفراد والأفواج في تمام الساعة الواحدة صباحاً فجر يوم 26 /6 /2022 من أمام مقر مديريات الشباب والرياضة بمحافظات (الشرقية - الإسماعيلية - سوهاج)، وبالنسبة لمحافظتي القاهرة والجيزة يكون التجمع من أمام ديوان عام وزارة الشباب والرياضة في حالة اكتمال العدد الساعة الواحدة صباحا فجر يوم 26 يونيو.