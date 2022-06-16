السكة الحديد ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لعيد الأضحى المبارك

رفعت هيئة السكة الحديد، حالة الطوارئ القصوى من أجل الاستعداد لقدوم عيد الأضحى 2022، من خلال إجراء الصيانات العاجلة والبسيطة للقطارات، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات، وتوفير التذاكر، وتحديد 4 تذاكر لكل مواطن بموجب بطاقة الرقم القومي، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا.

وتستعرض «الوطن» أبرز استعدادات السكة الحديد خلال فترة عيد الأضحى

استعدادات هيئة السكة الحديد لقدوم عيد الأضحى 2022

1- إجراء الصيانات العاجلة والبسيطة والدورية للقطارات استعدادا لرحلات عيد الأضحى 2022.

2- تعقيم جميع قطارات السكة الحديد، إضافة إلى تطهير جميع المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر.

3- تشكل فرق صيانة ونشرها بالمحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة، للعمل على إصلاحها لعدم تعطل حركة قطارات السكة الحديد.

4- تجهيز وحدات إسعافية متنقلة لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا طوال أيام عيد الأضحى 2022.

5- صرف 4 تذاكر لكل راكب بموجب بطاقة الرقم القومي خلال حجوزات عيد الأضحى 2022.

6- فرض غرامات فورية على أي راكب يخالف إجراءات ارتداء الكمامات الطبية، حيث تصل الغرامات إلى 50 جنيها.

7- عدم السماح لأى راكب باستقلال القطارات خلال عطلة عيد الأضحى 2022 دون تذكرة.

8- تجهيز قطارات إضافية للعمل طوال عيد الأضحى 2022 لاستيعاب جموع الركاب.

وزير النقل: تعمل لخدمة المواطن المصري

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه طالب جميع قيادات السكة الحديد ومترو الأنفاق، بالاستعداد التام والجيد، لقدوم عيد الأضحى 2022، لتقديم الخدمات الممزة لجمهور الركاب المسافرين، قائلا: «نعمل لخدمة المواطن المصري»، مشيرا إلى أن جميع القطارات العاملة على قضبان السكك الحديدية جديدة وأخرى محدثة، ولا يوجد أي قطار قديم يعمل على القضبان.